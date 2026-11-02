"Ir jāglābj Latvija!" Šlesers sola atbalstīt Kulberga reformas, pat ja tās būs nepopulāras
Partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līderis Ainārs Šlesers pēc tikšanās ar premjera amata kandidātu Andri Kulbergu (AS) paziņojis, ka partija ir gatava atbalstīt viņa piedāvātās reformas neatkarīgi no nākamās valdības sastāva.
Šlesers arī apliecinājis gatavību balsot par nepopulāriem lēmumiem, tostarp tādiem, kuru rezultātā varētu tikt atlaisti valsts pārvaldes darbinieki.
Šlesera ieskatā Latvijai nepieciešams būtiski samazināt valsts izdevumus, apvienojot vai likvidējot iestādes un ministrijas. Vienlaikus viņš uzsvēra nepieciešamību palielināt ieņēmumus un piesaistīt investīcijas, norādot, ka pašlaik runa ir par nepieciešamību "glābt Latviju".
Tikšanās laikā Šlesers aicinājis Kulbergu apsvērt uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes samazināšanu līdz 10%, kā arī līdzīgu nodokļa piemērošanu mazajiem uzņēmējiem. Viņaprāt, šādas pārmaiņas palīdzētu veicināt uzņēmējdarbību, piesaistīt ārvalstu investorus un mazināt ēnu ekonomiku.
Šlesers arī uzsvēra, ka būtiska loma pārmaiņu īstenošanā būs uzņēmēju organizācijām, tostarp Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai un Latvijas Darba devēju konfederācijai. Viņaprāt, valsts ekonomikas stiprināšanai nepieciešams ne tikai samazināt birokrātiju, bet arī radīt jaunas darba vietas un piesaistīt ārvalstu investīcijas.
Jautāts, vai LPV atbalstītu arī valdību, kurā pati nebūtu pārstāvēta, Šlesers tiešu atbildi nesniedza. Viņš vien pauda cerību, ka jaunās valdības veidošanā galvenais kritērijs būs profesionalitāte. Nākamās valdības veidošanas sarunas plānots turpināt pēc 4. novembra.