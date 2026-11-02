Unikālā grāmatā izstāstīts Latvijas kolekcijas monētu mākslas vēstures stāsts
Trešdien, 4. novembrī, Latvijas Banka un Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds laidīs klajā mākslas zinātnieces Ramonas Umblijas "Naudasgrāmatu". Šajā mākslinieciski augstvērtīgajā izdevumā aplūkota Latvijas mākslā salīdzinoši jaunas jomas – monētu dizaina – attīstības 30 gadu vēsture.
Izdevums ir kā sava veida dienasgrāmata, kas balstīta Latvijas Bankas arhīvu dokumentos, sarunās ar kolekciju monētu un dažādu nozaru kultūras ekspertiem. Tajā izstāstīts, kā top monēta, kāds ir sarežģītais ceļš no tēmas izstrādes līdz grafiskai vizualizācijai un no plastiskā veidojuma līdz nonākšanai naudas kaltuvē. Stāstījumu papildina vairāk nekā 600 attēlu, no kuriem lielu daļu sabiedrība ieraudzīs pirmoreiz, tostarp arī nerealizētus monētu mākslas darbu projektus. Grāmatas dizainu veidojis mākslinieks Aleksejs Muraško.
Ramona Umblija par šo izdevumu saka: "Tā mērķis ir atklāt sabiedrībai trīs gadu desmitus īstenotu unikālu valstisku mākslas projektu, kura būtība: katra naudaszīme ir Latvijas kultūras zīme. Tā rezultātā sudrabā un zeltā tiek iekalti Latvijas tautas un valsts sirdsstāsti. "Naudasgrāmata" ir šā mākslas procesa faktu atklājumi."
"Šī grāmata paliks nākamajām paaudzēm – mūsu bērniem un mazbērniem –, iedvesmojot būt radošiem, zinātkāriem un apņēmīgiem. Mēs turpināsim veidot šo Latvijas monētu mākslas stāstu, sniedzot iespēju Latvijas māksliniekiem iemūžināt īpašus notikumus, simbolus un personības Latvijas Bankas monētās," uzsver Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.
"Latvijas Universitāte ir latvisko vērtību, valodas un tradīciju glabātāja. Mūsu atbildība ir arī rūpes par Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm. Sadarbība ar Latvijas Banku, izdodot "Naudasgrāmatu", palīdz dokumentēt un sabiedrībai atklāt nozīmīgu Latvijas mākslas vēstures stāstu – kolekcijas monētu tapšanu. Šis izdevums ir vērtīgs pienesums mūsu kopīgajai atmiņai un apliecinājums tam, cik svarīgi ir saglabāt liecības par Latvijas radošumu un valstiskumu," norāda LU rektors profesors Gundars Bērziņš.
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LU Akadēmiskā apgāda direktore Aija Rozenšteine uzsver: "Mums ir liels gods strādāt ar Latvijas Banku un izdot ne tikai zinātniskus darbus, bet arī citas bibliogrāfiski augstvērtīgas grāmatas. Šis izdevums greznos ne tikai bibliofilu kolekcijas, bet būs arī lieliska dāvana katram, kurš interesējas par Latvijas kultūras vēsturi."
Grāmatu izdevis LU Akadēmiskais apgāds, un tirdzniecībā izdevums būs pieejams no 5. novembra LU informācijas centros, LU Akadēmiskā apgāda interneta veikalā, kā arī grāmatnīcās visā Latvijā. Grāmatas atvēršanas pasākums 4. novembrī plkst.14.00 notiks Latvijas Nacionālā mākslas muzejā, Jaņa Rozentāla laukumā 1.