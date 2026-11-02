VUGD sāk jaunu kampaņu - iedzīvotājiem mācīs atpazīt briesmas un pareizi rīkoties
No 2. līdz 29. novembrim Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īstenos sabiedrības informēšanas kampaņu “Pamanu. Saprotu. Rīkojos.”, kuras pirmajā posmā uzmanība tiks pievērsta valsts agrīnās brīdināšanas instrumentiem, īpaši šūnu apraidei.
Kampaņas mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par valsts agrīnās brīdināšanas instrumentiem, tajā skaitā, informējot par nepieciešamību evakuēties, un nepieciešamo rīcību apdraudējuma gadījumā.
Kampaņas pirmais posms “PAMANI” veltīts tam, kā iedzīvotāji tiek informēti par dažādiem apdraudējumiem un nepieciešamo rīcību, īpaši akcentējot šūnu apraides paziņojumus un to nozīmi iedzīvotāju brīdināšanā. Tā laikā tiks skaidrots, kā darbojas šūnu apraide, ko nozīmē dažādie paziņojumu līmeņi un kā vēl iespējams uzzināt par apdraudējumu. Īpaši uzsverot, cik svarīgi ir neignorēt saņemtos šūnu apraides paziņojumus, izlasīt tos līdz galam un rīkoties atbilstoši sniegtajiem norādījumiem.
Kampaņas laikā plānotas dažādas informatīvas un izglītojošas aktivitātes, tostarp piecu sēriju mini seriāls par šūnu apraides paziņojumiem un cilvēku rīcību apdraudējuma situācijās. Kampaņas vēstījumi izskanēs arī televīzijā, radio, digitālajos medijos un sociālajos tīklos. Savukārt bērniem un jauniešiem sagatavoti īpaši izglītojoši materiāli, tostarp stāstu grāmata, darba lapas, zināšanu tests vietnē Uzdevumi.lv un spēle platformā Roblox, kas palīdzēs iepazīt šūnu apraides paziņojumus un apgūt pareizu rīcību apdraudējuma gadījumā.
Jāatzīmē, ka šī kampaņa tiek īstenota Latvijas un Lietuvas kopīgā civilās aizsardzības projekta “MassMovement: no stratēģijas līdz drošībai - kopīgs Latvijas un Lietuvas projekts masu evakuācijas gatavībai un sabiedrības noturībai” (Nr. LL-00310) ietvaros. Tā ir pirmā no trim savstarpēji saistītām sabiedrības informēšanas kampaņām. Nākamajos posmos, kas paredzēti 2027. gadā, uzmanība tiks pievērsta mājokļa un ģimenes noturībai un gatavībai apdraudējuma situācijām, kā arī evakuācijas norisei un nepieciešamajai rīcībai.