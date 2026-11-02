Austrumu slimnīcas ārstiem zelta rokas - pacientam unikālā operācijā izveido jaunu barības vadu
Tehnoloģijas un prasmīgi ārsti var paveikt brīnumus. Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā mediķi veikuši īpaši sarežģītu operāciju, kuras laikā pacientam no viņa paša kuņģa audiem izveidots jauns barības vads.
Vīrietis ilgstoši nebija spējis normāli ēst, taču pēc aptuveni septiņas stundas ilgās operācijas viņš atguvis iespēju pilnvērtīgi uzņemt uzturu un atgriezies ierastajā ikdienā.
Pacients gadiem ilgi cietis no hroniska barības vada iekaisuma, kura dēļ barības vads pakāpeniski sašaurinājies. Tas ne tikai liedzis normāli ēst un dzert, bet arī izraisījis atkārtotus plaušu iekaisumus, jo ēdiens un siekalas nonākuši elpceļos. Viena gada laikā pacients pneimonijas dēļ slimnīcā nonācis piecas reizes.
Ārsti centušies palīdzēt ar regulārām barības vada paplašināšanas procedūrām. Nepilna gada laikā tās veiktas 15 reizes, tomēr pacients joprojām spējis uzņemt tikai nelielu daudzumu šķidruma. Vēlāk viņam nācies izveidot īpašu atveri vēderā, caur kuru uzturs tika ievadīts tieši kuņģī.
Izvērtējot situāciju, Austrumu slimnīcas speciālisti nolēma veikt sarežģītu rekonstruktīvu operāciju. Ķirurgi izņēma neatgriezeniski bojāto barības vada daļu un tās vietā no pacienta kuņģa audiem izveidoja jaunu barības vadu. Operāciju veica ķirurgs Aleksejs Kaminskis un Vispārējās un neatliekamās ķirurģijas klīnikas vadītājs Igors Ivanovs.
Operāciju īpaši sarežģīja ilgstošā iekaisuma radītās izmaiņas audos, kas bija kļuvuši blīvi un neelastīgi. Tomēr mediķiem izdevās operāciju veikt mazinvazīvā veidā, izmantojot nelielus griezienus. Šāda pieeja palīdz samazināt komplikāciju risku un veicina ātrāku atveseļošanos.
Pacienta atveseļošanās noritējusi veiksmīgi. Jau otrajā dienā pēc operācijas viņš sācis uzņemt šķidrumu, bet turpmākajās dienās pakāpeniski atsācis ēst. Astotajā dienā pacients izrakstīts no slimnīcas, un patlaban viņš atkal var pilnvērtīgi ēst.
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Ārsti uzsver, ka veiksmīgajā ārstēšanā liela nozīme bijusi arī paša pacienta apņēmībai. Gatavojoties operācijai, viņš atmetis smēķēšanu un uzlabojis savu uzturu un fizisko stāvokli. Pēc atveseļošanās pacients paudis gatavību dalīties pieredzē, lai iedrošinātu citus cilvēkus, kuriem nepieciešama līdzīga ārstēšana.