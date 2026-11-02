"Es kļūšu par Veto kungu!" Tramps piedraud demokrātiem pirms Kongresa vēlēšanām
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka gadījumā, ja Demokrātiskā partija pārņems kontroli pār Kongresu, viņš izmantos prezidenta veto tiesības, lai bloķētu demokrātu virzītos likumprojektus. Savu ieceri Tramps atklājis vien dažas dienas pirms ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanām.
"Ja tas notiks, es kļūšu par Veto kungu," Tramps svētdien paziņoja podkāstā "Pod Force One". Prezidents skaidroja, ka gatavs regulāri noraidīt demokrātu iniciatīvas, lai piespiestu viņus sēsties pie sarunu galda un panākt vienošanos ar Balto namu.
ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanas notiks otrdien, 3. novembrī. Pirms vēlēšanām veiktās aptaujas liecina, ka demokrāti varētu palielināt savu pārstāvniecību Pārstāvju palātā un pretendēt arī uz vairākumu Senātā. Tramps aktīvi iesaistījies republikāņu priekšvēlēšanu kampaņā, apmeklējot dažādus štatus un aicinot vēlētājus atbalstīt viņa partijas kandidātus.
Septembrī Tramps solīja katram pilngadīgajam amerikānim izmaksāt 5000 dolāru, ja vēlēšanās uzvarēs republikāņi. Šo ieceri viņš nodēvēja par "Trampa dividendi".
Tikmēr oktobrī Trampa komandas pārstāvji vērsās tiesā, pieprasot atcelt vēlēšanu rezultātus Aļaskā, ja uzvarētu demokrātu kandidāts. Tomēr 1. novembrī federālais tiesnesis prasību noraidīja.