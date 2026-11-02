Latvijā sāk darbu jaunā Saeima - jau pirmajā sēdē lems par svarīgiem lēmumiem
Otrdien, 3. novembrī, pulksten 10.00 uz pirmo sēdi pulcēsies 15. Saeimas deputāti. Jaunā parlamenta pirmo sēdi atklās un līdz 15. Saeimas priekšsēdētāja ievēlēšanai vadīs 14. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Plānots, ka sēdes sākumā jauno Saeimas sasaukumu uzrunās Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Jaunievēlētā Saeima pirmajā sēdē ievēlē balsu skaitītājus, kā arī pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju. Tās locekļi komisijas sēdē pārbauda vēlēšanu materiālus un sūdzības par vēlēšanām, ja tādas iesniegtas Centrālajā vēlēšanu komisijā. Komisija sagatavo ziņojumu Saeimai par deputātu pilnvaru apstiprināšanu.
Pēc tam deputāta amata kandidāti, kas ievēlēti 15. Saeimā, dod svinīgu solījumu. Katrs jaunievēlētais deputāts solījumu apliecina ar savu parakstu. Tālāk Saeima balso par lēmuma projektu par 15. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu.
Jaunievēlētā Saeima pirmajā sēdē atklātā procedūrā ievēlē Saeimas Prezidiju – Saeimas priekšsēdētāju, divus viņa biedrus, sekretāru un viņa biedru. Šoreiz pirmo reizi gadījumos, ja Prezidija locekļa amatam būs izvirzīts tikai viens kandidāts, par viņu balsos ar balsošanas iekārtām, nevis vēlēšanu zīmēm, kā tas bijis līdz šim. To paredz Saeimā oktobra beigās pieņemtie grozījumi Saeimas kārtības rullī.
Saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu līdz ar jaunievēlētās Saeimas sanākšanu uzskatāms, ka Ministru kabinets ir atkāpies, tādēļ sēdi noslēdz ar valdības paziņojumu par savu pilnvaru nolikšanu. Līdzšinējā valdība turpinās pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad Saeima būs izteikusi uzticību jaunam Ministru kabinetam.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi jaunievēlētā Saeima sanāk uz pirmo sēdi novembra mēneša pirmajā otrdienā, kad arī beidzas iepriekšējās Saeimas pilnvaras.
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14. Saeimas pēdējā sēde
Šodien uz pēdējo sēdi šajā sasaukumā pulcējās 14. Saeimas deputāti.