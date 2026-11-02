Par policistiem uzdevušies noziedznieki plānoja nolaupīt divus Indijas pilsoņus un izspiest naudu; lieta nonāk tiesā
Rīgas pilsētas tiesai nodota krimināllieta pret Latvijas nepilsoni, kurš kopā ar līdzdalībniekiem plānojis nolaupīt divus Indijas pilsoņus, uzdodoties par policistiem, un draudot ar vardarbību izspiest no viņiem naudu. Nozieguma īstenošanu izdevies novērst, pateicoties Valsts policijas operatīvajai rīcībai, informē Latvijas Republikas prokuratūra.
2026. gada 30. oktobrī Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors Rīgas pilsētas tiesai nodevis krimināllietu, kurā Latvijas nepilsonis apsūdzēts par gatavošanos divu personu sagrābšanai un aizturēšanai ķīlnieku lomā mantkārīgos nolūkos.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka apsūdzētais ne vēlāk kā 2026. gada janvārī sācis plānot divu Indijas pilsoņu – vīrieša un viņa sievas – nolaupīšanu, lai no viņiem izspiestu finanšu līdzekļus.
Apzinoties, ka viens pats ieceri nespēs īstenot, vīrietis meklējis līdzdalībniekus. Viņš vācis informāciju par potenciālo upuru dzīvesvietu, darbavietu un automašīnu, kā arī sniedzis norādījumus iespējamajiem nozieguma izpildītājiem.
Apsūdzētais viņiem izskaidrojis arī apkārtnes satiksmes organizāciju un videonovērošanas kameru atrašanās vietas, lai sagatavotu pēc iespējas veiksmīgāku nolaupīšanas plānu.
Plānoja izlikties par policistiem
Īpaši satraucoši – apsūdzētais bija iegādājies Valsts policijas darbinieku dienesta formas tērpus un nodevis tos līdzdalībnieku rīcībā. Tos bija paredzēts izmantot, lai nolaupīšanas laikā radītu iespaidu, ka notiek policijas darbinieku veikta aizturēšana.
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Pēc tam bija plānots no cietušajiem pieprasīt skaidru naudu un finanšu līdzekļus no bankas kontiem. Ja prasības netiktu izpildītas, apsūdzētais bija iecerējis draudēt ar miesas bojājumu nodarīšanu, nolaupīt arī vīrieša sievu un vērsties pret viņa radiniekiem.
Noziegumu novērsa policija
Tomēr ieceri neizdevās īstenot no apsūdzētā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ. Pateicoties Valsts policijas darbinieku operatīvajai rīcībai, vīrietis tika aizturēts 2026. gada februārī.
Patlaban krimināllieta nodota izskatīšanai Rīgas pilsētas tiesā.
Prokuratūra atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta un konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.