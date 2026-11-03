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Sabiedrība
Šodien 06:25
Tests: vai smokam pašu radītajās mājvietās? Kā klimats ietekmē pilsētu un pilsēta - klimatu
Pilsētas mūri reizēm sniedz patvērumu, bet reizēm rada nepanesamas tveices sajūtu, lietusgāzes pārvēršas plūdos, bet mūsu ikdienas sarunās apkures rēķini ieņem tikpat stabilu vietu kā sarunas par laikapstākļiem.
. Klimatu pilsētā ietekmē visdažādākie faktori, bet arī pilsētas ietekme uz klimata pārmaiņām ir būtiska. Cik daudz tu par to zini?