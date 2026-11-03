Tests: vai smokam pašu radītajās mājvietās? Kā klimats ietekmē pilsētu un pilsēta – klimatu
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Sabiedrība

Tests: vai smokam pašu radītajās mājvietās? Kā klimats ietekmē pilsētu un pilsēta - klimatu

Guntars Meluškāns

Jauns.lv

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Pilsētas mūri reizēm sniedz patvērumu, bet reizēm rada nepanesamas tveices sajūtu, lietusgāzes pārvēršas plūdos, bet mūsu ikdienas sarunās apkures rēķini ieņem tikpat stabilu vietu kā sarunas par laikapstākļiem.

Tests: vai smokam pašu radītajās mājvietās? Kā kli...

. Klimatu pilsētā ietekmē visdažādākie faktori, bet arī pilsētas ietekme uz klimata pārmaiņām ir būtiska. Cik daudz tu par to zini?

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