Līgatnes dabas takas izveidotas 1975. gadā Gaujas Nacionālā parka mežainajā un gravām bagātajā apvidū.
Sabiedrība
Šodien 08:28
Plāno doties uz Līgatnes dabas takām? Tuvākajās divās nedēļās būs izmaiņas to darba laikā
No pirmdienas, 2. novembra, līdz 13. novembrim Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas darba dienās apmeklētājiem būs slēgtas. Ierobežojumi ieviesti saistībā ar kosmētisko remontu, kas šajā laikā norisināsies Informācijas centrā, informē Dabas aizsardzības pārvalde.
Tomēr dabas taku apmeklējums pilnībā nebūs liegts. Nedēļas nogalē, 7. un 8. novembrī, tās būs atvērtas no plkst. 10 līdz 16, tādēļ interesenti joprojām varēs doties apskatīt dzīvniekus un baudīt rudenīgās ainavas.
Remontdarbi neietekmēs arī iepriekš pieteiktās skolēnu dabas izglītības nodarbības – tās norisināsies kā plānots. Savukārt Līgatnes dabas taku Informācijas centrs šajā laikā turpinās darbu attālināti.
Jāatzīmē, ka Līgatnes dabas takas izveidotas 1975. gadā Gaujas Nacionālā parka mežainajā un gravām bagātajā apvidū. Tās sniedz iespēju iepazīt Latvijā sastopamos savvaļas dzīvniekus, uzzināt vairāk par to uzvedību un izprast dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi.