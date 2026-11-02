Sarkandaugavā izcēlies plašs ugunsgrēks - slēgta satiksme Tvaika ielā, nekursē vairāki sabiedriskā transporta reisi
Pirmdienas rītā Rīgā, Tvaika ielā, izcēlies ugunsgrēks neapsaimniekotā ēkā. Tā dēļ slēgta transportlīdzekļu satiksme ielas sākumā, kā arī ieviestas izmaiņas vairāku sabiedriskā transporta maršrutu kustībā.
Kā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), izsaukums saņemts neilgi pēc plkst. 5. Ugunsgrēka dzēšanā iesaistīti ievērojami glābēju resursi – notikuma vietā strādā ugunsdzēsēji ar astoņām autocisternām un vairākām autokāpnēm.
Ugunsgrēks ietekmējis arī sabiedriskā transporta kustību. Uzņēmums "Rīgas satiksme" informē, ka Tvaika ielā 4 notiekošo dzēšanas darbu dēļ apturēta 3. maršruta trolejbusu kustība virzienā uz Kundziņsalu un 49. maršruta autobusu kustība virzienā uz Daudersalu. Abu maršrutu transportlīdzekļi pagaidām kursē tikai līdz Sarkandaugavas galapunktam.
VUGD aicina autovadītājus rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem un izvēlēties alternatīvus maršrutus, piemēram, Aptiekas ielu. Pagaidām nav ziņu par iespējamiem cietušajiem, kā arī nav zināms, cik ilgi satiksme Tvaika ielā būs slēgta.
Jaunākā informācija liecina, ka ugunsgrēks izcēlies ražošanas ēkā, nevis neapsaimniekotā ēkā, kā tika ziņots sākotnēji. Liesmas kopumā skārušas 2250 kvadrātmetru lielu platību – dedzis ēkas jumts 2000 kvadrātmetru platībā un ražošanas telpa 250 kvadrātmetru platībā. Plkst. 7.29 ugunsdzēsējiem izdevās ierobežot ugunsgrēka izplatīšanos, taču dzēšanas darbi joprojām turpinās. Notikuma vietā strādā astoņas autocisternas un vairākas autokāpnes.