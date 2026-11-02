Latvijas austrumu pierobežā sāksies militārās mācības - kas jāzina iedzīvotājiem?
No šodienas, 2. novembra, līdz 10. novembrim Latvijas austrumu pierobežā norisināsies Nacionālo bruņoto spēku (NBS) militārās mācības. Tās notiks Alūksnes, Balvu, Ludzas un Kārsavas apkārtnē, kur iedzīvotājiem jārēķinās ar pastiprinātu karavīru un militārās tehnikas pārvietošanos, informē NBS.
Mācību laikā karavīri sadarbosies ar Valsts robežsardzi un Valsts policiju, lai pilnveidotu gatavību iespējamiem drošības apdraudējumiem. Tiks trenēta militāro vienību izvēršanās un pārvietošanās pierobežas teritorijā, kā arī apsekota valsts robeža un Baltijas aizsardzības līnijas elementi. Šīs aktivitātes norisināsies gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta bruņoto spēku, robežsargu un policijas savstarpējai sadarbībai. Mācību dalībnieki pilnveidos informācijas apmaiņu un vienotu rīcību dažādās situācijās, lai nepieciešamības gadījumā spētu pēc iespējas ātrāk reaģēt uz apdraudējumiem Latvijas austrumu pierobežā.
Tāpat mācībās tiks pārbaudīts, kā praksē iespējams īstenot valsts aizsardzības plānus. Regulāri treniņi ļauj ne tikai uzturēt karavīru kaujas gatavību, bet arī pārliecināties, ka dažādas valsts drošības iestādes spēj efektīvi sadarboties. Šāda koordinācija ir būtiska Latvijas visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas sastāvdaļa.
NBS uzsver, ka militārās mācības ir iepriekš plānotas un notiek regulārā apmācību procesa ietvaros. Tādēļ iedzīvotājiem, kuri tuvākajās dienās pierobežas teritorijās pamanīs karavīrus vai militāro tehniku, jāņem vērā, ka to pārvietošanās ir saistīta ar plānotajām mācībām, kuru mērķis ir stiprināt Latvijas aizsardzības spējas.