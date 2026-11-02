Sabiedrība
Šodien 07:04
Pirmdiena Latvijā būs salīdzinoši silta, vietām uzspīdēs arī saule
Pirmdien Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks, tomēr dažviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi. Atsevišķos reģionos, galvenokārt Kurzemē, gaidāms arī neliels lietus.
Dienā pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +6...+11 grādiem. Vissiltākais laiks gaidāms Kurzemes piekrastē, kur termometra stabiņš var sasniegt +11 grādu atzīmi.
Rīgā pirmdien nokrišņi nav gaidāmi, un starp mākoņiem brīžiem var parādīties saule. Pūtīs viegls dienvidu vējš, bet gaisa temperatūra sasniegs +8 grādus.