Naukšēnos atjaunota stadiona infrastruktūra - sakopšanā iesaistījušies arī vietējie iedzīvotāji
Naukšēnu stadionā šogad atjaunota un sakārtota sporta infrastruktūra, padarot to drošāku un pievilcīgāku gan skolēniem, gan citiem sportotājiem. Kā vēsta Naukšēnu pamatskola, darbi paveikti, pateicoties vietējo cilvēku brīvprātīgajam ieguldījumam un Valmieras novada fonda un tā Ziedotāju kluba finansiālajam atbalstam.
Projekta laikā atjaunoti stadiona koka soli – nomainītas to koka virsmas un pārkrāsotas metāla konstrukcijas. Tāpat sakārtotas ugunsdzēsības sporta torņa koka un saplākšņa detaļas, kā arī notīrīts skrejceļš.
Naukšēnu stadions ir nozīmīga vietējās kopienas tikšanās un sportošanas vieta. Tur ikdienā notiek skolas sporta stundas un vasaras nometnes, kā arī dažādi turnīri – mamanetā, volejbolā, kornholā un futbolā. Sakārtotā vide ļaus stadionu ērtāk un drošāk izmantot gan ikdienas aktivitātēm, gan sacensībām.
Naukšēnu pamatskola īpašu pateicību izteikusi skolas padomei, tostarp Ivo Laubertam un Alīnai Pūcei, kuri iesaistījās projekta īstenošanā. Vislielākais paldies veltīts Laubertu ģimenei par ieguldīto darbu – sākot no nepieciešamo materiālu sagādes līdz soliņu un citu elementu skrūvēšanai un krāsošanai.
Īpaši izcelta Ivo Lauberta neatlaidība un iniciatīva, kas bijusi viens no galvenajiem projekta virzītājspēkiem.
“Esmu priecīga un gandarīta par padarīto. Praktiskie darbi ir tikai viena šī stāsta puse. Lielākā vērtība ir cilvēku kopīgais darbs, sadarbība un pārliecība, ka kopā mēs spējam paveikt daudz. Ir patīkami apzināties, ka mēs radām vidi, kurā ikviens jūtas piederīgs,” paudusi Naukšēnu pamatskolas direktore Iveta Litvina-Freimane.
Skola pateikusies arī visiem pārējiem talkotājiem, kuri iesaistījās stadiona sakopšanā. Projekts īstenots ar Valmieras novada fonda un tā Ziedotāju kluba finansiālu atbalstu programmas “Sev, tev, novadam” ietvaros.
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Vienlaikus Naukšēnu pamatskola norāda, ka stadiona pilnveidošanas darbi nebeigsies – tos plānots turpināt arī nākamajā gadā.