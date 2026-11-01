Latvijas mediķi paveikuši unikālu operāciju - pacientam no jauna izveido barības vadu, un viņš atkal var ēst
Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) veikta Latvijā unikāla operācija, kuras laikā pacientam no jauna izveidots barības vads, izmantojot paša kuņģa audus. Pēc septiņas stundas ilgas ķirurģiskas iejaukšanās vīrietis atguvis iespēju pilnvērtīgi ēst un atgriezies ierastajā dzīvē, vēsta Latvijas Televīzija.
Pacienta veselības stāvokli ilgstoši sarežģīja hronisks barības vada iekaisums. Tā dēļ viņam regulāri attīstījās plaušu iekaisums, jo ēdiens un siekalas nonāca elpceļos. Laika gaitā barības vads kļuva pilnībā necaurlaidīgs, un vīrietis vairs nespēja uzņemt uzturu ierastajā veidā.
Lai nodrošinātu ēdināšanu, pacientam bija izveidota gastrostoma – mākslīga atvere, caur kuru uzturu ievadīja tieši kuņģī.
“Pacientam bija smaga situācija, jo viņš vairs neko nevarēja ēst. Bija aizaudzis barības vads. Citas iespējas bija tikai pa speciālu caurulīti, kas zarnās vai kuņģī ievadīta,” skaidroja Austrumu slimnīcas Vispārējās un neatliekamās ķirurģijas klīnikas virsārsts Igors Ivanovs.
Barības vadu izveidoja no paša pacienta kuņģa audiem
Ārsti nolēma mēģināt atjaunot barības vadu. Svarīga loma bija arī paša pacienta sagatavošanās procesam – viņš pārtrauca smēķēšanu un samazināja svaru, lai uzlabotu izredzes veiksmīgai operācijai.
Operācija noritēja vairākos posmos. Vispirms ārsti likvidēja gastrostomu un atjaunoja kuņģa anatomisko veselumu. Pēc tam tika izņemta neatgriezeniski bojātā barības vada daļa, tās vietā izveidojot jaunu barības vadu no pacienta kuņģa audiem.
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Operācija nebija vienkārša. Ķirurgiem nācās pārvarēt sarežģījumus, ko radīja izteikti audu saaugumi un blīvs infiltrāts.
“Tehniski bija apgrūtinājums, audos bija rupji saaugumi, ciets infiltrāts. Bija grūti tehniski izdalīt to pašu barības vadu,” atzina Austrumu slimnīcas Vispārējās un neatliekamās ķirurģijas klīnikas ķirurgs Aleksejs Kaminskis.
Viņš atzina, ka emocionāli īpašs brīdis bijis pacienta atkārtotā vizīte pie ārstiem. Vīrietis bijis priecīgs, jo atguvis ierasto dzīves ritmu.
Latvijā šāda operācija veikta pirmo reizi
Virsārsts Igors Ivanovs uzsvēra, ka šis gadījums ir īpašs ar to, ka barības vads izveidots no kuņģa audiem pacientam, kuram problēmu izraisījis smags sašaurinājums, nevis onkoloģiska slimība.
“Līdzīgas operācijas mēs veicam onkoloģijas pacientiem, bet šajā gadījumā tam, kuram ir sašaurinājums,” norādīja Ivanovs.
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Operācija bijusi veiksmīga – vīrietis jūtas labi un jau astotajā dienā pēc tās tika izrakstīts no slimnīcas. Patlaban viņš atkal var pilnvērtīgi ēst un ir atgriezies ierastajā ikdienas dzīvē.