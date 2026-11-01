Neparasta situācija Latvijā: divām pilsētām nav savu ģerboņu un karogu - tagad to mainīs
Pašvaldība iecerējusi veidot Ādažu novada pilsētu - Ādažu un Carnikavas - ģerboņus un karogus, paredz šonedēļ pieņemtais domes lēmums par simbolikas izstrādes darba grupas izveidi.
Ādažiem ir pilsētas statuss kopš 2022. gada 1. jūlija, savukārt Carnikava par pilsētu kļuva 2026. gada 22. augustā. Pašvaldības vadība konstatējusi, ka pašlaik abas Ādažu novada pilsētas esot vienīgās Latvijā, kurām nav savas oficiālās simbolikas - ģerboņa un karoga.
"Šādi pilsētas simboli ir neatņemama kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, kas palīdz iedzīvotājiem identificēties ar savu dzīvesvietu, saglabā vēsturisko pēctecību un stiprina lokālpatriotismu," uzskata domes vadība.
Lēmumu pieņemšana par teritoriālā iedalījuma simboliku ir pašvaldības domes atbildība, tāpēc deputāti atbalstīja īpašas darba grupas izveidi, kuras galvenais uzdevums būs izstrādāt un sagatavot apstiprināšanai oficiālos ģerboņus un karogus abām novada pilsētām.
Darba grupā strādās Carnikavas Novadpētniecības centra projektu vadītājs novadpētniecības jomā Ivars Dimdiņš un centra vadītāja Olga Rinkus, novada domes deputāts, Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas priekšsēdētājs Zintis Varts (LPV), domes priekšsēdētāja vietnieks pašvaldības funkciju jautājumos Jānis Vaivads (LZP), pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas grafiskā dizainere Dārta Rupjā, mākslas zinātniece, Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētāja vietniece administratīvajos jautājumos Ramona Umblija, heraldiķis Edgars Sims, Ādažu pagasta novadpētniece, vēsturniece Elita Pētersone, Carnikavas pagasta iedzīvotāju padomes pārstāve Rita Sniedze un Ādažu pilsētas iedzīvotāju padomes pārstāvis, domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Ģirts Dubkēvičs (P) un deputāts Jānis Leja (LPV).