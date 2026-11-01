Beidzies gaisa telpas apdraudējums Krāslavas un Ludzas novadā
Foto: Evija Trifanova/LETA
Beidzies gaisa telpas apdraudējums Krāslavas un Ludzas novadā.
Sabiedrība

Beidzies gaisa telpas apdraudējums Krāslavas un Ludzas novadā

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Nacionālie bruņotie spēki informē, ka gaisa telpas apdraudējums Krāslavas un Ludzas novadā ir noslēdzies plkst. 19.30. Neidentificēts lidojošs objekts Latvijas gaisa telpu pameta plkst. 19.16, šķērsojot Latvijas un krievijas robežu.

Beidzies gaisa telpas apdraudējums Krāslavas un Lu...

Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības. 

Kamēr norisinās krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama.

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