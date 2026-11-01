Beidzies gaisa telpas apdraudējums Krāslavas un Ludzas novadā.
Sabiedrība
Šodien 19:40
Beidzies gaisa telpas apdraudējums Krāslavas un Ludzas novadā
Nacionālie bruņotie spēki informē, ka gaisa telpas apdraudējums Krāslavas un Ludzas novadā ir noslēdzies plkst. 19.30. Neidentificēts lidojošs objekts Latvijas gaisa telpu pameta plkst. 19.16, šķērsojot Latvijas un krievijas robežu.
Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Kamēr norisinās krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama.