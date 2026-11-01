Latvijas armija izsludina oranžo brīdinājumu.
Sabiedrība
Šodien 19:16
Latvijas armija izsludina oranžo brīdinājumu: Krāslavas un Ludzas novados apdraudēta gaisa telpa
Latvijas armija izplatījusi oranžo brīdinājumu par apdraudējumu Latvijas gaisa telpā Krāslavas un Ludzas novados. Iedzīvotāji aicināti nekavējoties doties telpās un ievērot drošības norādījumus.
“Informējam, ka Latvijas gaisa telpā ir apdraudējums,” vēsta Latvijas armija.
Iedzīvotājiem dots rīkojums doties iekštelpās un ievērot tā dēvēto divu sienu principu. Tas nozīmē, ka starp cilvēku un ēkas ārpusi jāatrodas vismaz divām sienām.
Tāpat iedzīvotāji aicināti sekot līdzi oficiālajiem paziņojumiem. Ja tiek pamanīts zemu lidojošs vai aizdomīgs objekts, tam nedrīkst tuvoties — nekavējoties jāzvana uz ārkārtas palīdzības tālruni 112.
Par apdraudējuma beigām Latvijas armija sola informēt atsevišķi.