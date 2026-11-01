Saulkrastu pusē izplata satraucošu brīdinājumu vecākiem: bērniem domātā konfektē atrasta adata
Sociālajā tīklā “Facebook” grupā “Saulkrasti ziņas un sludinājumi” ievietots satraucošs brīdinājums vecākiem. Kāda iedzīvotāja publicējusi fotogrāfiju, kurā redzama konfekte “Milky Splash” ar tajā ievietotu adatu.
Ieraksta autore brīdina vecākus, kuru bērni iepriekšējā dienā apmeklējuši Zvejniekciemu, un aicina pievērst uzmanību bērnu saņemtajiem saldumiem.
“Tik skaists pārsteigums no vietējiem iedzīvotājiem. Cik kropls cilvēks var būt, dodot tādas konfektes bērniem. Uzmanieties, vecāki, kam bērni vakar ir bijuši Zvejniekciemā!” raksta ieraksta autore.
Pievienotajā fotogrāfijā redzama konfekte, kuras iekšpusē, pēc publicētā attēla spriežot, atrodas adata.
Šobrīd nav zināms, kurš un kādos apstākļos konfekti izplatījis, kā arī vai līdzīgi gadījumi konstatēti vēl citviet.
Vecākiem jābūt īpaši uzmanīgiem
Vecākiem, kuru bērni apmeklējuši Zvejniekciemu un saņēmuši saldumus no svešām personām, ieteicams rūpīgi pārbaudīt konfektes un citus našķus, pirms ļaut bērniem tos ēst.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ja tiek atrasts saldums ar svešķermeni, to nekādā gadījumā nevajadzētu lietot uzturā. Par aizdomīgo atradumu jāinformē Valsts policija, saglabājot pašu priekšmetu un iepakojumu kā iespējamos pierādījumus.