Vai neizgulējies cilvēks spēj pieņemt lēmumus? Ko eksperti saka par to, ka Andris Kulbergs miegam veltī vien trīs stundas
Premjerministra Andra Kulberga sieva Anna Kulberga atklājusi, ka vīrs intensīvā darba dēļ naktī miegam veltī aptuveni trīs stundas. Žurnāls "Kas Jauns" skaidroja pie jomas speciālistiem, vai ar tik mazu stundu skaitu pietiek, lai cilvēks atjaunotos un spētu produktīvi darboties. Kā arī – kādas sekas regulāra neizgulēšanās atstāj uz cilvēka veselību.
Ārsts kardiologs, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesors Andrejs Ērglis, runājot par to, cik stundu diennaktī ir jāveltī miegam, atceras kādu faktu no vēstures: “Francijas imperators Napoleons Bonaparts teica – tie, kas guļ ilgāk par piecām stundām, tie ir sliņķi. Jā, bet tā teica Napoleons. Un nav zināms, vai viņš to tiešām teica vai viņam to pieraksta. Protams, ir dažādi vecumi un dažādi dzīves posmi. Ir arī atšķirības starp profesijām. Piemēram, ārstiem, kas dežurē un daudz strādā, bieži iznāk miegam atvēlēt maz stundu, un tas nav nekāds brīnums. Tāpat arī karavīriem, ugunsdzēsējiem. Te ir jautājums, kā jūs protat sakārtot savu dzīvi un cik racionāli to darāt. Taču jebkurā gadījumā tas nav veselīgi. Realitātē jebkurā vecumā, lai gan Ministru prezidenta kungs jau vēl ir jauns vīrietis, miegam ir jāvelta no sešām līdz astoņām stundām.”
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Arī zinātnes doktore psiholoģijā Marija Ābeltiņa, kas doktora grādu ieguvusi, pētot profesionālās izdegšanas fenomenu, norāda, ka gulēšana trīs stundas diennaktī ir atkarīga no dzīves situācijas. “Skaidrs, ka dzīve ir sarežģīta un dažreiz mums gadās miegam veltīt tikai tās trīs stundas. Protams, ka tā nav pilnvērtīga izgulēšanās, bet, ja gadās ik pa brītiņam, tas neatstāj ļoti negatīvas sekas. Taču, ja tas ir regulārs dzīvesveids, tad neizbēgami ietekmē veselību.
Pētījumi liecina, ka miegam vajadzīgais stundu daudzums diennaktī var būt atšķirīgs. Ir arī procentuāli neliels skaits cilvēku, kas ir mazgulētāji, bet par tik mazu stundu skaitu kā trīs neesmu dzirdējusi. Parasti tās ir piecas sešas stundas. Šeit ir arī svarīga atšķirība starp to, cik mēs dabiski gulētu, ja mums dzīves apstākļi ļautu, un cik sanāk gulēt vienkārši tā dēļ, kas notiek mums apkārt un pie kā mēs patiesībā varbūt pat pierodam. Dažreiz hroniska neizgulēšanās var būt apstākļu dēļ.
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Pieaugušam cilvēkam ir jāatvēl miegam vismaz septiņas astoņas stundas. Ja guļam tikai sešas stundas, tad divu nedēļu laikā uzkrājas nogurums, un ir pētījumi, kas rāda, ka pasliktinās veids, kā mēs strādājam, domājam. Nav jau tā, ka vispār neko nevaram izdarīt. Mēs varam, bet tas nav tik jaudīgi kā tad, ja būtu izgulējušies. Mēs paši to reizēm pat nejūtam, jo kaut kādā veidā jau funkcionējam. No malas sevi ir visgrūtāk novērtēt, to pamana mūsu tuvinieki vai kolēģi.
Ir vēl satraucošāki pētījumi, un tā ir sāpīga tēma – par diennakts dežūrām un braukšanu pie stūres. Piemēram, visi zinām, ka braukt reibumā ir aizliegts un no 0,5 promilēm iestājas bargas sekas. Bet ir vairāki pētījumi, kas rāda: ja neguļam diennakti vai guļam tikai pāris stundu, tad mūsu sniegums braukšanas testos būtu pielīdzināms 0,5 promilēm, savukārt reakcijas un lēmumu pieņemšanas ātrums un dažreiz arī koordinācija ir tuva pat vienai promilei, kas ir vērā ņemams reibums. Tad kā mēs varam darīt darbu vai kādas lietas?
Ir dažas profesijas, kurās tas ir strikti atrunāts. Piemēram, tālbraucēji šoferi, kas nedrīkst braukt neizgulējušies. Tas ir tik labs paraugs, kā mēs to varam regulēt. Ja cilvēks pie stūres ir noguris, tas var beigties letāli. Ir lēmumi, kas atstāj tūlītējas traģiskas sekas, bet ir lēmumi, kas atstāj sekas ilgtermiņā un skar mūsu pašu dzīves kvalitāti un veselību. Šis ir temats, par kuru ir vērts diskutēt sabiedrībā.”
Vai neizgulējies cilvēks var pieņemt lēmumus?
“Ja skatāmies uz Eiropas un pasaules vadlīnijām – vai tās ir kardiovaskulārās vai mentālās veselības –, tad miegs ir viens no riska faktoriem, kas var nodarīt arī sliktu. Tā ka neizgulēšanās var kaitēt veselībai, taču dzīve jau ir tāda, kāda ir,” norāda Andrejs Ērglis.
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Vai cilvēks, kas nav pietiekami izgulējies, spēj pieņemt atbildīgus lēmumus? Profesors pauž, ka ilgtermiņā tas nav produktīvi: “Īslaicīgi to var kompensēt, bet ilgtermiņā tas nav labi. Tas arī mazliet ir stāsts par pieredzi. Es no savas dzīves ļoti labi zinu, ka tā ir mūsu, mediķu, ikdiena. Tas ir jautājums, kā jūs protat organizēt dzīvi. Tie, kas ilgstoši strādā medicīnā un citās profesijās, prot labāk to sakārtot. Jo svarīgi, cik racionāli jūs varat nostrādāt. Ja neesat izgulējies, tad kāda var būt lēmumu pieņemšana? Varbūt dažreiz labāk ir investēt miegā, lai pēc tam varētu racionālāk un produktīvāk strādāt.”
Marija Ābeltiņa uzsver, ka miegs ir saistīts gan ar mūsu spēju funkcionēt fiziski, gan to, kā strādā mūsu galva. Vai spējam pieņemt lēmumus, koncentrēties uzdevumiem, labi atcerēties lietas. “Miega trūkums šo visu pasliktina. Ja miega ir pietiekami daudz, tad funkcionējam labākajā veidā, kas katram ir dots. Miegu var salīdzināt ar ēdienu. Ja tas nav pieejams, tas var ietekmēt mūsu organismu kopumā.”