Novembris sākas mierīgi, taču tas neturpināsies ilgi - sinoptiķi atklāj, kas gaidāms jaunedēļ
Nedēļas sākumā laikapstākļus Latvijā joprojām noteiks anticiklona ietekme, tādēļ laiks būs samērā mierīgs, lielākoties ar lēnu vēju un biežu miglas veidošanos. Tomēr nedēļas otrajā pusē anticiklona ietekme pakāpeniski mazināsies, un laikapstākļus arvien vairāk noteiks cikloni, kas nesīs vairāk mākoņu, nokrišņu un stiprāku vēju.
Kā liecina prognozes, pirmdien debesis būs mākoņainas, taču vietām tās skaidrosies. Vietām gaidāms lietus un smidzināšana. Pūšot lēnam vējam, naktī atsevišķos rajonos sabiezēs migla, kas dažviet saglabāsies arī rīta stundās. Naktī gaiss atdzisīs līdz +1…+6°, bet dienā maksimālā temperatūra būs +5…+10° robežās.
Otrdien Latviju no ziemeļrietumiem šķērsos nokrišņu zona, tādēļ naktī valsts rietumu daļā un Vidzemē, bet dienā arī Latgalē gaidāms lietus. Pūšot lēnam vējam, naktī un no rīta veidosies migla. No nakts otrās puses piekrastes rajonos iegriezīsies lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +3…+8°, bet vietām austrumu un centrālajos rajonos termometra stabiņš pietuvosies 0° atzīmei. Dienā gaiss iesils līdz +6…+11°, savukārt austrumu rajonos būs par pāris grādiem vēsāk.
Trešdien vietām valsts centrālajos un austrumu rajonos gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, kas pēcpusdienā pakāpeniski iegriezīsies no rietumu puses. Minimālā gaisa temperatūra būs līdzīga iepriekšējai naktij, taču vietām valsts austrumos termometra stabiņš noslīdēs pāris grādus zem 0° atzīmes. Dienā gaiss iesils līdz +5…+10°, bet austrumu rajonos tikai līdz +3…+5°.
Nedēļas izskaņā vējš kļūs stiprāks, un piekrastes rajonos tas brīžiem varētu būt arī brāzmains. Vietām gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūras tendence saglabāsies līdzīga kā iepriekšējās dienās, bez būtiskām izmaiņām.