Latvijā turpināsies mākoņains laiks.
Sabiedrība
Šodien 14:44
Līdz pat +10 grādiem! Sinoptiķi atklāj, kāds laiks Latvijā gaidāms pirmdien
Jaunās darba nedēļas pirmajā dienā Latvijā turpināsies rudenīgi mākoņains, bet mēreni silts laiks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī uz pirmdienu debesis būs pārsvarā mākoņainas, vietām gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns vējš, un atsevišķos rajonos izveidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra būs +1, +6 grādu robežās.
Arī Rīgā debesis aizklās mākoņi, kas atnesīs nelielu lietu. Saglabāsies lēns vējš, un gaiss atdzisīs līdz +3, +5 grādiem.
Pirmdien dažviet starp mākoņiem izsprauksies kāds saules stars, tomēr pārsvarā būs mākoņains un valsts rietumos mākoņi atnesīs smidzināšanu. Atsevišķos rajonos no rīta saglabāsies migla un dūmaka. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +5, +10 grādiem.
Rīgā diena būs mākoņaina, tomēr debesis brīžiem skaidrosies. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7, +9 grādiem.