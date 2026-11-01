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Šodien 14:21
VIDEO: Ādažu novada Podniekos izcēlies ugunsgrēks; iedzīvotāji ziņo par nepatīkamu smaku
Svētdien, 1. novembrī, Ādažos, Podnieku apkaimē, novēroti biezi, melni dūmi. Kāds aculiecinieks ziņo par iespējamu ugunsgrēku un spēcīgu, nepatīkamu smaku, kas atgādinot degošu plastmasu vai gumiju.
Jauns.lv rīcībā nonākušajā aculiecinieka video redzams, kā virs Podnieku apkaimes paceļas liels melnu dūmu stabs, kas saskatāms jau no attāluma.
Portāls Jauns.lv ir vērsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), lai noskaidrotu notikušā apstākļus.