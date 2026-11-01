112

VIDEO: Ādažu novada Podniekos izcēlies ugunsgrēks; iedzīvotāji ziņo par nepatīkamu smaku

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Svētdien, 1. novembrī, Ādažos, Podnieku apkaimē, novēroti biezi, melni dūmi. Kāds aculiecinieks ziņo par iespējamu ugunsgrēku un spēcīgu, nepatīkamu smaku, kas atgādinot degošu plastmasu vai gumiju.

VIDEO: Ādažu novada Podniekos izcēlies ugunsgrēks;...

Jauns.lv rīcībā nonākušajā aculiecinieka video redzams, kā virs Podnieku apkaimes paceļas liels melnu dūmu stabs, kas saskatāms jau no attāluma.

Portāls Jauns.lv ir vērsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), lai noskaidrotu notikušā apstākļus.
 

Tēmas

VUGD112ĀdažiĀdažu novads

Citi šobrīd lasa