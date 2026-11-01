Neveiksme vēlēšanās un zaudēts valsts finansējums - kas tālāk notiks ar "Gobzema sarakstu”?
Partija "Gobzema saraksts", kas jau otrajās vēlēšanās pēc kārtas nav iekļuvusi Saeimā un ir zaudējusi arī valsts finansējumu, vēl mēģinās turpināt partijas darbu un par likvidēšanos nedomā, atklāja partijas valdes loceklis Agris Freifalts.
Pirms 14. Saeimas vēlēšanām šo partiju izveidoja Aldis Gobzems, kurš pēc neveiksmes vēlēšanās paziņoja par politikas pamešanu, patvērās Spānijā un mainīja vārdu uz Arigo Toro. Vēl Gobzema vadībā partija darbojās ar nosaukumiem "Likums un kārtība" un "Katram un katrai", pēc tam pārtapa par "Platforma 21", kas piedzīvoja vairākas iekšējas varas maiņas un nesekmīgus mēģinājumus piedalīties vairākās vēlēšanās, bet pirms pašām 15. Saeimas vēlēšanām to pārdēvēja par "Gobzema sarakstu". 2022. gada vēlēšanu rezultāti gan ļāva partijai saņemt ievērojamu valsts finansējumu, piemēram, šogad tai pienācās vairāk nekā 213 000 eiro.
Freifalts sola, ka pēc aizvadītajām nesekmīgajām vēlēšanām partijai tikšot izstrādāti jauni statūti un paplašinātas lēmējinstitūcijas, tai skaitā izveidojot padomi, kas ievēlētu valdi. Padomē varētu būt 21 cilvēks un tā būtu regulārs politisko diskusiju forums. Savukārt valdē būtu septiņi cilvēki, un tiesības to ievēlēt būtu tikai padomei.
Pēc Freifalta paustā, trešo nedēļu notiek kongresa organizēšanas darba grupas sapulces. Kongresa organizēšanā iesaistīti vairāk nekā 40 cilvēki, un tas varētu notikt nākamā gada martā vai aprīlī.
Partijas valdes loceklis apgalvoja, ka partijā saglabājas "stabils kodols", un nevienu brīdi neesot bijusi doma par partijas likvidāciju. Jautāts, vai pēc vājā snieguma vēlēšanās partiju nepamet biedri, viņš apgalvoja, ka partijā joprojām esot vairāk nekā 1300 biedri, un Saeimas vēlēšanu laikā biedru skaits pat esot audzis.
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Viņš atzīmēja, ka vadības tikšanās ar partijas biedriem paredzētas novembra vidū. Tajās plānots pārrunāt gatavošanos kongresam, turpmāko darbību un to, kā strādāt bez valsts finansējuma. Freifalts pieļāva, ka darbs bez valsts finansējuma varētu būt interesantāks un aktīvāks un cilvēki labprātāk iesaistītos partijas darbībā.
Jau rakstīts, ka 15. Saeimas vēlēšanās partija "Gobzema saraksts" saņēma 0,98% balsu, kas nozīmē, ka šis politiskais spēks ne tikai neiekļuva parlamentā, bet arī vairs nesaņems valsts finansējumu.