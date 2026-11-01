"Gandarījums ir ļoti minimāls!” Skaidrīte Ābrama atklāj, ko plāno darīt pēc aiziešanas no Saeimas
Saeimas deputāte Skaidrīte Ābrama pēc deputātes pilnvaru beigām plāno atpūsties, bet par turpmāko karjeru lems vēlāk, aģentūrai LETA norādīja Ābrama.
Ābrama 14. Saeimā tika ievēlēta no "Progresīvo" saraksta, taču pērnā gada jūnijā pameta "Progresīvo" frakciju un partiju, norādot, ka viņas un "Progresīvo" starpā bijušas domstarpības, atšķirīgi uzskati par, viņasprāt, svarīgākiem jautājumiem. 15. Saeimas vēlēšanās Ābrama nekandidēja.
Ābrama pastāstīja, ka sākotnēji pēc sasaukuma beigām vēlas lasīt grāmatas un doties ceļojumā, bet par turpmāko nodarbošanos sāks domāt pēc aptuveni trim mēnešiem. Viņa pieļauj iespēju atgriezties pie konsultāciju sniegšanas, ar ko nodarbojusies arī pirms darba Saeimā pēc aiziešanas no Konkurences padomes.
70 gadus vecā politiķe norādīja, ka ir pensionāre un viņai nav nepieciešamības nepārtraukti turpināt strādāt. Viņa vēlas darbu, kas sagādā gandarījumu, taču pieļauj arī iespēju pēc atgriešanās Latvijā izlemt vairs nestrādāt.
Vaicāta, vai viņa plāno turpmāk politikā vairs neiesaistīties, Ābrama atzina, ka jau pirmajā gadā apsvērusi iespēju darbu parlamentā neturpināt, jo viņai nav paticis tajā notiekošais process. Tomēr pēc sarunām ar tuviniekiem viņa nolēmusi turpināt darbu, ņemot vērā vēlētāju uzticību.
"Cik tas darbs ir produktīvs? Ja tu nāc ar saviem priekšlikumiem, par kuriem arī no profesionālās pieredzes zini, ka tie ir būtiski, ka tas ir jāsakārto, un tie tiek noraidīti. Gandarījums ir ļoti minimāls," pauda Ābrama.
Kā ziņots, otrdien uz pirmo sēdi sanāks 15. Saeima.
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Pēc 15. Saeimas vēlēšanām Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzticējis valdības veidošanas procesu vadīt "Apvienotā saraksta" pārstāvim, pašreizējam premjeram Andrim Kulbergam. Vēlēšanās "Apvienotais saraksts" ieguva 41 deputāta mandātu, kļūstot par lielāko politisko spēku jaunajā parlamentā.
Vēl parlamentā būs pārstāvēta partija "Latvija pirmajā vietā" ar 17 mandātiem, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" ar 15 mandātiem, "Progresīvie" ar desmit mandātiem, Nacionālā apvienība ar desmit mandātiem un "Jaunā vienotība" ar septiņiem mandātus.