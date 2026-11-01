Pēdējos 70 gados nepieredzēta parādība! Vai Latvijai draud barga ziema? Skaidro meteorologs
Novembra sākumā atmosfērā virs Arktikas varētu notikt pēdējo 70 gadu laikā nepieredzēta parādība – rekordagra polārā virpuļa vājināšanās un pēkšņa stratosfēras sasilšana. Pasaules meteorologi jau pievērsuši uzmanību šim neparastajam procesam, kas potenciāli varētu ietekmēt laikapstākļus arī Eiropā. Vai tas nozīmē, ka Latviju drīzumā pārņems bargs sals un sniegs? Situāciju skaidro meteorologs Martins Bergšteins.
Kā norāda Bergšteins, pēdējās dienās medijos izskanējušas ziņas par iespējamu polārā virpuļa sabrukumu. Meteoroloģiskie modeļi liecina, ka novembra pirmajā pusē varētu notikt īpaši spēcīga šīs atmosfēras cirkulācijas sistēmas vājināšanās.
Ja prognozes piepildīsies, tā varētu kļūt par agrāko šāda mēroga pēkšņās stratosfēras sasilšanas epizodi aptuveni 70 gadu novērojumu vēsturē, pārspējot līdzšinējo 28. novembra rekordu par vairākām nedēļām.
Meteorologs Martins Bergšteins skaidro, ka šāda parādība pati par sevi nav nekas nebijis, tomēr tā nenotiek katru gadu. Šoreiz īpašu uzmanību piesaistījis tieši neparasti agrais procesa sākums.
Ko šī neparastā parādība nozīmē Latvijai, un vai jau novembrī jāgatavojas bargai ziemai?