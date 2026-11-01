Ne sods, ne tiesas brīdinājumi nelīdzēja! Atklājas, kāpēc izbeigta "Rīcības partijas” darbība
Rīgas pilsētas tiesa politiskā spēka "Rīcības partija" darbību izbeigusi, jo partija nebija iesniegusi 2023. gada pārskatu arī pēc tam, kad par šo pārkāpumu tai piemērots administratīvais sods.
Tiesas spriedumā teikts, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2024. gada 3. maijā pieņēma lēmumu saukt partiju pie administratīvās atbildības par 2023. gada pārskata neiesniegšanu, piemērojot tai 500 eiro sodu. Vienlaikus partijai uzdeva 30 dienu laikā iesniegt pārskatu, taču tā šo pienākumu neizpildīja.
Vēlāk KNAB 2024. gada 24. septembrī vērsās tiesā, lūdzot apturēt partijas darbību. Rīgas pilsētas tiesa 2025. gada 11. martā šo prasību apmierināja, apturot partijas darbību uz vienu mēnesi un uzdodot 30 dienu laikā pēc sprieduma spēkā stāšanās iesniegt 2023. gada pārskatu.
Spriedums stājās spēkā 2025. gada 1. aprīlī, tomēr partija šo pienākumu neizpildīja.
Ņemot vērā, ka partija nebija novērsusi pārkāpumu, KNAB 2025. gada 26. augustā iesniedza tiesā prasību par tās darbības izbeigšanu. Partija tiesai paskaidrojumus nesniedza un uz 2026. gada 2. septembra tiesas sēdi neieradās.
Tiesa konstatēja, ka partija nav iesniegusi pārskatus arī turpmākajos gados. Tiesas ieskatā tas liecina, ka partija ilgstoši neveic aktīvu darbību un nepilda likumā noteiktos pienākumus.
Tiesa nolēma izbeigt partijas darbību un izdarīt par to ierakstu politisko partiju reģistrā. Vienlaikus tiesa atzina, ka šajā gadījumā nav nepieciešams sākt likvidācijas procesu un iecelt likvidatoru, jo partija ilgstoši nav bijusi aktīva.
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Tiesa no partijas piedzina arī 300 eiro valsts nodevu.
Spriedumu 20 dienu laikā no tā parakstīšanas dienas var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.
Jau ziņots, ka līdz ar partijas darbības beigšanu no amata atbrīvota partijas valde - Krievijas tautiešu politikas atbalstītājs Einārs Graudiņš, uz Krieviju aizmukušais biedrības "Latvijas krievu pasaule" priekšsēdētājs Ruslans Pankratovs un Jevgeņijs Koroļs.
Graudiņš un Pankratovs vairākkārt nonākuši Latvijas drošībsargājošo iestāžu redzeslokā, tostarp pie Graudiņa Drošības policija savulaik veica kratīšanu, bet Pankratovs tika apsūdzēts par nacionālā naida izraisīšanu.
Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, "Rīcības partija" vairākus gadus kavēja laicīgu gada pārskatu iesniegšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB). Par to KNAB jau 2021. gadā prasīja uz laiku apturēt politiskā spēka darbību.
Juridiskā persona, kas vēlāk kļuva par "Rīcības partiju", reģistrēta jau 1998. gadā. Līdz 2004. gadam politiskā kustība darbojusies ar nosaukumu "Esi cilvēks", bet pēc tam bijusi pazīstama arī ar nosaukumiem "Eiroskeptiķi" un "Eiroskeptiķu Rīcības partija". Tā vairākkārt kandidēja Saeimas un Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās, bet ne reizi netika ievēlēta.
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Partijas sākotnējais priekšsēdētājs Normunds Grostiņš to pameta 2016. gadā, kad kļuva par Eiropas Brīvības Alianses viceprezidentu. Vēlāk viņš darbojās partijā "No sirds Latvijai", kandidēja EP un Saeimas vēlēšanās no "Centra partijas" un Latvijas Krievu savienības sarakstiem, kā arī 2025. gada Rīgas domes vēlēšanās no "Suverēnās varas/Apvienības Jaunlatvieši" kopējā saraksta. No šī paša saraksta viņš kandidēja arī 15. Saeimas vēlēšanās, taču netika ievēlēts.
Grostiņš bijis arī bijušās EP deputātes Tatjanas Ždanokas palīgs.