Svarīga ziņa e-adreses lietotājiem - tās darbība pilnībā atjaunota
Tehniskie uzlabojumi sistēmā pabeigti ātrāk par plānoto un e-adreses darbība ir pilnībā atjaunota, informēja Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA).
Lietotājiem ir pieejami pirms darbu sākšanas nosūtītie un saņemtie e-adreses ziņojumi, e-rēķini, kā arī atjaunota e-formu apmaiņa un pieejami jaunie ienākošie ziņojumi, vēsta VDAA.
Tehnisko darbu laikā e-adreses risinājums tika pārvietots uz Latvijas Valsts radio un televīzijas centra pārziņā esošu mākoņpakalpojumu, lai stiprinātu e-adreses kiberdrošību un nodrošinātu tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām, atzīmē aģentūra.
Pēc VDAA vēstītā, e-adrese atkal darbojas gan portālā "Latvija.gov.lv", gan iestāžu un juridisko personu dokumentu vadības sistēmu un grāmatvedības integrāciju risinājumos, tostarp portālā "parvaldiba.lv". Valsts un pašvaldību iestādes, iedzīvotāji un uzņēmumi var nosūtīt un saņemt e-adreses ziņojumus, tai skaitā e-rēķinus, kā arī izmantot tos portāla "Latvija.gov.lv" pakalpojumus, kuros jāaizpilda e-formu iesniegumi.