Traģiska Halovīna sestdiena uz Latvijas ceļiem - 100 avārijas, viens bojāgājušais un 20 dzērājšoferi
Sestdien Latvijā reģistrēti 100 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 13 cilvēki, informēja Valsts policija.
Vakar Cēsu novada Stalbes pagastā traktora vadītājs ar hidromanipulatora strēli aizķēra elektrolīnijas vadus un gāja bojā notikuma vietā. Valsts policija vēl izmeklē negadījuma apstākļus.
Vakar desmit cilvēki cietuši avārijās Rīgas reģionā, divi - Vidzemē, bet viens - Latgalē. Divi no cietušajiem bija gājēji.
Halovīna dienā par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija aizturējusi 20 vadītājus, un visvairāk šādu pārkāpēju noķerts Rīgas reģionā. Zemgalē aizturēts arī viens vadītājs, kurš bija lietojis narkotiskās vielas. Kopumā 13 aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 198 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 40 autovadītāji, Vidzemē - 52, Latgalē - 46, Zemgalē - 44, bet Kurzemē - 16 transporta līdzekļu vadītāji.
Kopumā policija vakar noformējusi 484 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.