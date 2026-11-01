Igors Rajevs pieliek punktu politiskajai karjerai - atklāj, ar ko nodarbosies turpmāk
Līdzšinējais Saeimas deputāts Igors Rajevs nolēmis neturpināt aktīvu darbību politikā, jo neredz sev turpmāk vietu politiskajā vidē un spēku, ar kuru vēlētos strādāt kopā, viņš sacīja aģentūrai LETA.
"Es nepiedalījos vēlēšanās, tāpēc ka neredzēju savu pielietojumu turpmāk politikā un neredzēju to spēku, ar ko es varētu strādāt kopā," skaidroja Rajevs.
Vaicāts par turpmākajiem plāniem, viņš norādīja, ka iecerējis strādāt biznesā. Pēc Rajeva teiktā, viņš plāno darboties privātajā sektorā.
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem, Rajevs dzimis 1970. gadā, ieguvis augstāko izglītību un līdz šim strādājis par Saeimas deputātu. Pirms politiskās darbības viņš ilgstoši dienējis Nacionālajos bruņotajos spēkos un bijis militārais analītiķis. Viņš 14. Saeimā tika ievēlēts no partiju apvienības "Apvienotais saraksts" saraksta, bet vēlāk frakciju pameta.
Vairāki 14. Saeimas deputāti pēc 15. Saeimas vēlēšanām nolēmuši neturpināt politisko karjeru vai nav kandidējuši vēlēšanās, izvēloties pievērsties darbam citās nozarēs.