Baisi tēli, drosmīgi tērpi un ballītes līdz vēlai naktij – Halovīna svinības Rīgā
31. oktobra vakarā Rīgā netrūka ne spoku, ne mošķu, ne citu neparastu tēlu. Halovīna svinētāji bija likuši lietā izdomu, izvēloties ...
"Dauza durvis, bļaustās un bezkaunīgi pieprasa saldumus!” Sieviete pēc Halovīna svinībām neslēpj vilšanos par bērnu uzvedību
Aizvadītajā Halovīna vakarā daudzviet Latvijā bērni un jaunieši devās saldumu medībās, taču ne visiem šie svētki sagādājuši prieku. Sociālajā tīklā “Threads” kāda sieviete dalījusies nepatīkamā pieredzē, atklājot, ka šogad saldumu prasītāju uzvedība viņu pamatīgi apbēdinājusi. Viņas ieraksts izraisījis diskusiju, kurā citi iedzīvotāji dalījušies gan līdzīgos novērojumos, gan gluži pretējā pieredzē.
“Man patīk svinēt svētkus, man patīk gatavošanās, arī šovakar končas sarūpētas. Bet nu jāsaka, ka pat man vienkārši palika neomulīgi,” sociālajā tīklā “Threads” raksta lietotāja @aneta_ancee.
Sieviete neslēpj vilšanos par daudzu bērnu uzvedību, kuri Halovīna vakarā ieradušies pie viņas durvīm pēc saldumiem. “70% no bērniem bija vienkārši čaļi, kuru maskas ir uz sejas uzsieta šalle. Nevis piebungā, bet nenormāli dauza durvis, bļaustās. Kad atver, neviens neko nesaka, vienkārši mugursomas bāž virsū. Nu nopietni?” viņa sašutusi raksta.
Pēc sievietes teiktā, visa vakara laikā viņa sastapusi vien četras meitenes, kuras bija īpaši saposušās, izvēloties skaistus tērpus un ķirbju formas saldumu groziņus. “Šogad šis mani apbēdināja. Kā sauc kaut kādu Halovīna Grinču? Jo tā tagad es,” viņa secina.
Ieraksts izraisījis diskusiju, un komentāros atklājas, ka arī citiem Halovīna vakarā nācies saskarties ar līdzīgu attieksmi. “Man arī tādas sajūtas, ka citi saposušies un prieks pacienāt, kamēr citi tik maisu vaļā, pat neko nesakot…” raksta kāda komentētāja.
Vēl kāda diskusijas dalībniece atzīst, ka pēc šādas pieredzes nākamgad Halovīnu varētu sagaidīt ar pavisam citām sajūtām. Viņa iesaka tiem, kuri nevēlas uzņemt saldumu prasītājus, vienkārši nevērt vaļā durvis vai izslēgt mājās gaismu.
Tikmēr kāds cits komentētājs atklāj, ka pagājušajā gadā nepieklājīgiem saldumu prasītājiem konfekšu vietā iedevis ābolus.
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Tomēr ne visiem Halovīna vakars pagājis ar rūgtuma piegaršu. Vairāki komentētāji dalījušies arī ļoti pozitīvā pieredzē.
“Mums pretēja pieredze, kopumā tiešām forši un zolīdi. Jā, bērni dzenās pēc končām, taču visvairāk viņus iepriecina trases veida izklaide ar biedēšanu, tiešām 10/10!” raksta kāda sociālā tīkla lietotāja.
Arī cita sieviete stāsta, ka viņas mājās visi mazie Halovīna svinētāji ieradušies rūpīgi sagatavojušies. “Mums gan pozitīva pieredze – dēls speciāli noņēma zvanu, tāpēc vajadzēja klauvēt, visi atnācēji sapucējušies, ir piedomāts pie maskām, tērpiem, groziņiem. Dēls pats sagaidīja viņus maskā, ka dažs atnācējs pat smējās,” viņa dalās iespaidos.
Savukārt vēl kāds komentētājs atklāj vienkāršu risinājumu – saldumus novieto daudzdzīvokļu nama kāpņutelpas pirmajā stāvā, lai tos varētu paņemt ikviens, kurš vēlas.
Pati diskusijas aizsācēja priecājas, ka citiem svētki aizvadīti veiksmīgāk. “Ļoti liels prieks dzirdēt par pozitīvām pieredzēm, jo kopumā jau šis var būt tik foršs pasākums,” viņa atbild kādai komentētājai.