Labas ziņas jelgavniekiem! Vairākās vietās pilsētā sabiedriskās tualetes turpmāk būs bezmaksas
Jelgavā no šodienas atcelta maksa par sabiedriskās tualetes izmantošanu Uzvaras parkā, Ozolskvērā un blakus Jelgavas kultūras namam, ceturtdien domes sēdē nolēma deputāti.
SIA "Zemgales EKO", kas apsaimnieko sabiedriskās tualetes pilsētā, skaidro, ka līdz šim no maksas par sabiedriskās tualetes lietošanu bija atbrīvoti pirmskolas vecuma bērni un personas ar invaliditāti, kā arī bez maksas jebkuram bija pieejamas sabiedriskās tualetes Pasta salā un Pilssalas ielā 3. Taču tagad no 1. novembra bez maksas visām iedzīvotāju grupām būs pieejamas arī tualetes Uzvaras parkā, Ozolskvērā un pie kultūras nama. Pašvaldībā sola, ka visas tualetes tiks uzkoptas saskaņā ar grafiku.
"Vēlamies nodrošināt bezmaksas sabiedrisko tualešu pieejamību Jelgavas iedzīvotājiem. Šīs pārmaiņas nozīmē arī to, ka turpmāk netiks nodrošināta pastāvīga darbinieka, kas iekasēs maksu un uztur tīrību un kārtību, klātbūtne minētajās sabiedriskajās tualetēs," skaidro "Zemgales EKO" valdes locekle Kristīne Stukina, papildinot, ka trīs mēnešus tiks vērota un analizēta situācija, lai saprastu, vai jaunais formāts sevi attaisno.
Viņa atklāj, ka uzkopšanas un tīrīšanas pakalpojumu šajā laikā veiks pieaicinātā pakalpojumu firma. Stukina aicina tualešu apmeklētājus tās izmantot paredzētam mērķim, neveikt ļaunprātīgas darbības, demolējot vai bojājot inventāru. "Ceram, ka tualešu apmeklētāji novērtēs iespēju konkrētās vietās izmantot labierīcības bez maksas," piebilst Stukina, uzsverot, ka šīs izmaiņas ļauj pašvaldībai būtiski samazināt izdevumus.
Ņemot vērā lielo noslodzi un apmeklējumu skaitu, patstāvīgi darbinieki tiks saglabāti sabiedriskajā tualetē autoostas teritorijā Pasta ielā 24b, saglabājot maksu par tās izmantošanu. Saskaņā ar Jelgavas domes lēmumu maksa par Jelgavas sabiedriskās tualetes lietošanu vienai personai pieaugušajiem ir 0,4 eiro, skolēniem - 0,1 eiro. Norēķinus var veikt skaidrā naudā vai ar bankas norēķinu karti.
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Pamatojoties uz sabiedriskās tualetes pie Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa mazo apmeklējumu skaitu, tā no šodienas tiek slēgta. Publisku pasākumu laikā laukumā pie Svētās Trīsvienības torņa tiks nodrošinātas pārvietojamās tualetes.