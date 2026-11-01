"Kaut kur ap Saeimas namu grozīšos!” Krištopans negrasās pamest politiku
Partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) 14. Saeimas deputāts Kristaps Krištopans pēc 14. Saeimas sasaukuma beigām politiku pamest neplāno.
Politiķis kandidēja no LPV saraksta un 15. Saeimā netika ievēlēts.
Krištopans norādīja, ka viņa vēlēšanu rezultāts bijis labāks nekā pirms četriem gadiem un viņš ir pirmais aiz ievēlēto deputātu svītras. "Manuprāt, tagad mest plinti krūmos un atkāpties no politikas nebūtu īsti pareizi," sacīja Krištopans.
Viņš pauda, ka vēl nevar pateikt, kādā kapacitātē - vai frakcijā vai kur citur -, "bet kaut kur ap Saeimas namu viņš grozīsies".
Kā ziņots, otrdien uz pirmo sēdi sanāks 15. Saeima.
Pēc 15. Saeimas vēlēšanām Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzticējis valdības veidošanas procesu vadīt "Apvienotā saraksta" (AS) pārstāvim, pašreizējam premjeram Andrim Kulbergam. Vēlēšanās AS ieguva 41 deputāta mandātu, kļūstot par lielāko politisko spēku jaunajā parlamentā.
Vēl parlamentā būs pārstāvēta LPV ar 17 mandātiem, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" ar 15 mandātiem, "Progresīvie" ar desmit mandātiem, Nacionālā apvienība (NA) ar desmit mandātiem un "Jaunā vienotība" (JV) ar septiņiem mandātiem.
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14. Saeimas pēdējā sēde
Šodien uz pēdējo sēdi šajā sasaukumā pulcējās 14. Saeimas deputāti.