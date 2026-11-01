Novembris sākas ar pelēkām debesīm, bet bez liela aukstuma – kāds laiks gaidāms svētdien?
Foto: LETA
Gaidāma apmākusies un mēreni silta diena.
Sabiedrība

Novembris sākas ar pelēkām debesīm, bet bez liela aukstuma - kāds laiks gaidāms svētdien?

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Novembra pirmajā dienā Latvijā turpināsies rudenīgi laika apstākļi - būs apmācies un mēreni silts.

Novembris sākas ar pelēkām debesīm, bet bez liela ...

Kā prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, dienā Latvijā gaidāms mākoņains laiks, lai arī vietām brīžiem skaidrosies. Dažviet iespējams neliels lietus.

Gaiss iesils līdz +6, +10 grādiem. Pūtīs lēns vējš ar ātrumu līdz pieciem metriem sekundē.

Rīgā dienā lielākoties gaidāms mākoņains laiks, bet bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +7, +8 grādi.

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