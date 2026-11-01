Gaidāma apmākusies un mēreni silta diena.
Sabiedrība
Šodien 08:31
Novembris sākas ar pelēkām debesīm, bet bez liela aukstuma - kāds laiks gaidāms svētdien?
Novembra pirmajā dienā Latvijā turpināsies rudenīgi laika apstākļi - būs apmācies un mēreni silts.
Kā prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, dienā Latvijā gaidāms mākoņains laiks, lai arī vietām brīžiem skaidrosies. Dažviet iespējams neliels lietus.
Gaiss iesils līdz +6, +10 grādiem. Pūtīs lēns vējš ar ātrumu līdz pieciem metriem sekundē.
Rīgā dienā lielākoties gaidāms mākoņains laiks, bet bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +7, +8 grādi.