Baisi tēli, drosmīgi tērpi un ballītes līdz vēlai naktij – Halovīna svinības Rīgā
31. oktobra vakarā Rīgā netrūka ne spoku, ne mošķu, ne citu neparastu tēlu. Halovīna svinētāji bija likuši lietā izdomu, izvēloties ...
Sabiedrība
Šodien 08:12
FOTO: ieskaties, kā Rīgā svinēja gada spocīgāko nakti! Varbūt arī tu esi iekļuvis kadrā?
31. oktobra vakarā Rīgā netrūka ne spoku, ne mošķu, ne citu neparastu tēlu. Halovīna svinētāji bija likuši lietā izdomu, izvēloties gan biedējošas maskas un iespaidīgu grimu, gan drosmīgus un uzmanību piesaistošus tērpus.
Sestdienas vakarā galvaspilsētā valdīja īpaši spocīga noskaņa – izklaides vietas bija rotātas ar zirnekļu tīkliem, kapakmeņiem un citiem šausmu filmu cienīgiem dekoriem, bet ballētāji labprāt demonstrēja savus Halovīna tēlus.
Kādam tuvāka bija patiesi biedējoša pārvērtība, citam – elegants vai koķets ballītes tēls. Taču viens ir skaidrs – arī šogad Rīgas Halovīna svinētāji bija parūpējušies, lai vakars būtu gan krāšņs, gan mazliet šausminošs.