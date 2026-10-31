Rīgas Svētā Pētera baznīcā atklāj ko negaidītu - atradums liek pārskatīt dievnama vēsturi
Rīgas Svētā Pētera baznīcas rekonstrukcijas laikā, veicot arheoloģisko izpēti, atklāti sākotnējās, 13. gadsimtā celtās baznīcas pamati un mūru fragmenti, informēja baznīcas pārstāvji.
Atradums sniedz jaunas ziņas par vēsturiskā dievnama novietojumu, izmēriem un Rīgas viduslaiku apbūvi, vērtē arheologi.
Senās baznīcas mūri atrasti zem tagadējās altārdaļas - vietā, kuru līdz šim uzskatīja par vēlāk izbūvētu baznīcas paplašinājumu. Tas nozīmē, ka būs jāpārskata līdzšinējie priekšstati par dievnama būvniecības vēsturi, spriedis areholoģiskās izpētes vadītājs Mārtiņš Lūsēns.
Pētnieki konstatējuši, ka atsegtie mūri ir aptuveni divus metrus plati. Vairākās vietās redzams, ka vēlākās baznīcas konstrukcijas balstītas uz senākajiem pamatiem, kas pārbūves laikā izmantoti atkārtoti.
Atsevišķās izpētes vietās pamati atsegti aptuveni sešu metru dziļumā. Līdztekus senajām konstrukcijām atrasti arī apbedījumi, kapenes, vēsturisko grīdu fragmenti, kapakmeņu daļas un baznīcas interjera detaļas, tostarp kādreizējās kanceles marmora fragmenti.
Atklātās konstrukcijas tiek dokumentētas, izmantojot uzmērījumus, zīmējumus un trīsdimensiju skenēšanu. Arheoloģiskā izpēte un baznīcas pamatu stiprības pārbaudes turpinās.
Rekonstrukcijas laikā paredzēts saglabāt atvērtas divas izpētes vietas, lai vēsturiskās konstrukcijas būtu pieejamas apmeklētājiem un pētnieki varētu sekot to stāvoklim.
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Svētā Pētera baznīcas atjaunošanai Vācijas parlaments piešķīris vairāk nekā 33 miljonus eiro. Papildus reliģiskajai darbībai pēc rekonstrukcijas baznīcā paredzēts attīstīt izstāžu, koncertu un konferenču norises iespējas, uzlabot torņa pieejamību un atjaunot ērģeles.
Svētā Pētera baznīca ir viens no nozīmīgākajiem Rīgas viduslaiku arhitektūras pieminekļiem.