Neparasts piedāvājums: studenti varēs nakšņot Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) 13. novembrī un 14. novembrī notiks pasākums "Studentu nakts LNB", kurā studentiem pirmo reizi piedāvās arī nakšņot bibliotēkā, informē LNB.
Dalība pasākumā būs bez maksas ar iepriekšēju pieteikšanos. Vakara programmā varēs piedalīties studenti un citi interesenti, savukārt nakšņošana paredzēta tikai studentiem, kuri būs iepriekš reģistrējušies un pieteikuši nakšņošanas iespēju. Dalībai vajadzīga derīga LNB lasītāja karte.
LNB 13. novembrī no plkst. 18 līdz 22 notiks lekcijas, diskusijas, darbnīcas, viktorīnas un studentu filmu skate. Dalībnieki varēs iepazīt LNB resursus un to izmantošanu studijās, kā arī doties ekskursijās pa bibliotēku un izstādēm.
Programmā paredzētas diskusijas par intereses veidošanu par zinātni bērniem un jauniešiem, kā arī zinātnieku karjeru. Savukārt Jesajas Berlina biedrības sarunā ar Eiropas Parlamenta (EP) deputātu Ivaru Ijabu (LA) apspriedīs viņa grāmatu "Demokrātija (un ko mums ar to iesākt)".
Notiks arī starpuniversitāšu debates angļu valodā, Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas studentu īsfilmu skate un diskusija, repa darbnīca ar mūziķi un filologu Arturu Skuteli, kā arī vecās drukas lasīšanas kurss un drukas darbnīca. Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti varēs virtuāli apskatīt CERN Lielā hadronu paātrinātāja tuneli. Daļai aktivitāšu vajadzīga atsevišķa pieteikšanās.
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Studentu biznesa inkubators rīkos nakts hakatonu "Challenge Fit". Tā dalībnieki ar mentoru atbalstu izzinās problēmas, attīstīs idejas un līdz rītam izstrādās risinājuma konceptu, ko prezentēs žūrijai.
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Paredzēts, ka no plkst. 22 līdz 2 notiks diskotēka ar dīdžeju Lindu Samsonovu. Pusnaktī paredzēta ekskursija pa bibliotēkas tumšajiem gaiteņiem un telpām, kā arī saruna par bēru un kapusvētku tradīcijām Latvijā.
Nakšņošanai LNB Konferenču centrā atvēlēts laiks 14. novembrī no plkst. 2 līdz 6.30. Nakšņotājiem jāņem līdzi savs paklājiņš un guļammaiss.
Rīta aktivitātes sāksies plkst. 7. Bibliotēkā nakšņojušajiem studentiem būs pieejama jogas nodarbība ēkas 11. stāvā, uz kuru jāņem līdzi pārvelkamās sporta drēbes un savs paklājiņš. Programmā paredzētas arī "Swedbank" finanšu pratības brokastis.