Imanta, Purvciems un ne tikai - atklāts, kurās Rīgas apkaimēs auto īpašniekiem jābūt īpaši modriem
Latvijā automašīnu detaļu zādzību skaits kopumā samazinās, taču garnadži arvien biežāk noskata ļoti dārgas detaļas.
Vidējā atlīdzība par nozagtām detaļām šogad sasniegusi 2670 eiro. Lielākā kompensācija 15 500 eiro apmērā izmaksāta par "Porsche" markas automašīnai nozagtiem abiem priekšējiem lukturiem. Kādā citā gadījumā "Porsche" spēkratam nozagti LED lukturi, turklāt procesā sabojātas arī citas detaļas, kā rezultātā auto remontam izmaksāti 8500 eiro, liecina apdrošināšanas sabiedrības "Ergo"apkopotā informācija.
Dati liecina, ka vairāk nekā 70% gadījumu zagļi noskata ārējos atpakaļskata spoguļus vai to stikliņus, visbiežāk apzogot BMW markas automašīnas. Šo zādzību izplatību veicina salīdzinoši vienkāršā detaļu noņemšana un augstais pieprasījums otrreizējā tirgū.
Tikmēr Valsts policijas (VP) dati liecina, ka šā gada pirmajos deviņos mēnešos reģistrēti 1163 detaļu zādzību gadījumi – par 495 mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā. VP statistikā visbiežāk reģistrēta valsts reģistrācijas numura zīmju zādzība – ar tām saistīta aptuveni katra trešā no transportlīdzekļiem veiktā zādzība. Nozagtās numurzīmes vēlāk bieži tiek izmantotas citu noziegumu, piemēram, degvielas zādzību veikšanai. Spoguļu zādzības policijas statistikā ieņem otro vietu (20–25%).
Policijas un apdrošinātāju dati saskan jautājumā par zagļu iecienītākajām auto markām – tie ir BMW, "Volkswagen", "Audi" un "Volvo".
Zaudējumus transportlīdzekļu īpašniekiem bieži rada ne tikai pati nozagtā detaļa, bet arī bojājumi, kas nodarīti zādzības laikā. Piemēram, kādā no gadījumiem, mēģinot noņemt riteņu diskus, zagļi zem auto palikuši koka klučus, tādējādi sabojājot abus sliekšņus un spēkrata apakšu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Lielākā zādzību koncentrācija aizvien ir Rīgā – Imantā, Purvciemā, Zasulaukā, Ziepniekkalnā un Andrejsalā, kā arī Latgales ielas posmā no tirdzniecības centra "Akropole Rīga" līdz Rumbulai. "Ergo" dati liecina, ka galvaspilsētā notiek ap 90% reģistrēto detaļu zādzību. Šādi noziegumi regulāri tiek fiksēti arī citās lielākajās Latvijas pilsētās.
Lai pasargātu spēkratu, policija un apdrošinātāji aicina to novietot labi apgaismotās stāvvietās, vienmēr pārliecināties par durvju aizslēgšanu, neatstāt salonā redzamas vērtīgas mantas, kā arī izmantot papildu pretaizdzīšanas risinājumus un apsvērt detaļu marķēšanu.