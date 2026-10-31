Šķietami neliela piemaksa, kas krietni sadārdzinās iepirkšanos internetā - izmaiņas jau no rītdienas
No šā gada 1. novembra privātpersonu interneta pirkumiem, kas Eiropas Savienībā (ES) tiek ievesti no trešajām valstīm, tiks piemērota jauna ES noteikta apstrādes maksa divu eiro apmērā.
Jaunā maksa tiks piemērota precēm, kas ievestas, piemēram, no Ķīnas, ASV vai Apvienotās Karalistes, un tā būs spēkā neatkarīgi no sūtījuma kopējās vērtības.
Kā skaidro uzņēmuma “Omniva” komunikācijas vadītājs Jānis Andžāns, divu eiro maksu nepiemēros par sūtījumu kopumā, bet gan par katru atsevišķu preču pozīciju muitas deklarācijā. Proti, pasūtot trīs pārus bikšu, būs jāmaksā divi eiro, taču, iegādājoties bikses, zāles pļāvēju un zupas kausu, kas ietilpst trīs dažādās preču kategorijās, apstrādes maksa sasniegs sešus eiro.
Uzņēmumā uzsver, ka šis ir atsevišķs maksājums, kas neaizstāj citus piemērojamos nodokļus vai šā gada jūlijā ieviesto trīs eiro muitas nodokli. Vienlaikus "Omniva" klientu vietā piegādes procesā pati nokārtos visas nepieciešamās muitas formalitātes, tādēļ iedzīvotājiem nekādas papildu darbības sistēmās nebūs jāveic.
Līdz ar jauno izmaiņu stāšanos spēkā uzņēmums aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem pret krāpnieciskiem maksājumu pieprasījumiem e-pastos vai īsziņās. Šaubu gadījumā klientiem ieteicams informāciju par sūtījumu un izmaksām pārbaudīt tikai "Omniva" oficiālajā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, kā arī neklikšķināt uz aizdomīgām saitēm un neizpaust bankas datus.