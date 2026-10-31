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Svētdien Latvijā saglabāsies rudenīgs laiks — vietām gaidāms arī lietus
Foto: LETA
Svētdien Latvijā saglabāsies rudenīgs laiks.
Sabiedrība

Svētdien Latvijā saglabāsies rudenīgs laiks - vietām gaidāms arī lietus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Novembra pirmajā dienā Latvijā turpināsies rudenīgi laika apstākļi - būs apmācies un mēreni silts, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Svētdien Latvijā saglabāsies rudenīgs laiks — viet...

Nakts būs mākoņaina un valsts lielākajā daļā aizritēs bez nokrišņiem, neliels īslaicīgs lietus gaidāms vien vietām teritorijas ziemeļu daļā. Pūtīs lēns vējš, un vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī būs +2, +7 grādu robežās.

Rīgā debesis naktī lielākoties aizsegs mākoņi, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, gaiss atdzisīs līdz +5, +7 grādiem.

Arī dienā Latvijā gaidāms mākoņains laiks, lai arī vietām brīžiem skaidrosies. Dažviet iespējams neliels lietus.

Gaiss iesils līdz +6, +10 grādiem. Pūtīs lēns vējš ar ātrumu līdz pieciem metriem sekundē.

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