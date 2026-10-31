Dienvidkurzemē godinās 36 cilvēkus: uzzini, kas saņems novada augstākos apbalvojumus
Latvijas valsts svētku laikā Dienvidkurzemes novadā godinās 36 cilvēkus, kuru darbs un iniciatīva devusi nozīmīgu ieguldījumu vietējās kopienās un novada attīstībā. Augstākos apbalvojumus pasniegs 18. novembrī Priekules kultūras namā.
Pašvaldība apbalvojumus piešķīrusi piecās nominācijās: goda zīme “Kurzemnieks”, balva “Dienvidkurzemes novada Gada cilvēks”, Goda raksts, Atzinība un Pateicība. Goda zīmi “Kurzemnieks”, balvu “Dienvidkurzemes novada Gada cilvēks” un Goda rakstus pasniegs svinīgajā pasākumā Priekulē, kas sāksies plkst. 14.00. Atzinības un Pateicības laureātus godinās Latvijas valsts svētku pasākumos dažādās novada pilsētās un pagastos.
Goda zīme “Kurzemnieks”
Goda zīmi saņems Brigita Bušmane par vairāk nekā sešu desmitgažu darbu Dienvidkurzemes valodas, kultūras un nemateriālā kultūras mantojuma izpētē, dokumentēšanā un popularizēšanā, īpaši par Nīcas un citu novada izlokšņu izpēti.
To pasniegs arī Mārim Kristam Lindem par ieguldījumu Latvijas un citu tautu vēstures izpētē un rakstniecībā. Mūža laikā viņš izdevis vairāk nekā 80 grāmatu un enciklopēdiju, kā arī veidojis estētisku vidi Aizputē un veicinājis Dienvidkurzemes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
Trešā laureāte ir Aina Cērmane, kura 40 gadus strādājusi pie Apriķu muzeja izveides un attīstības, kā arī Apriķu muižas kompleksa saglabāšanas. Viņa izveidojusi unikālu Rūķu ekspozīciju un pētījusi Somijas maršala K. G. Mannerheima saikni ar Apriķiem, popularizējot šo vietu un novadu Latvijā un ārpus tās.
“Dienvidkurzemes novada Gada cilvēks”
Par Dienvidkurzemes novada Gada cilvēku atzīta Valda Stadgale, kura ilggadēji un nesavtīgi organizējusi Rucavas senioru sabiedrisko dzīvi un stiprinājusi vietējo kopienu. Viņa arī organizējusi Latvijas senioru festivālu “Pie Jūras dzīve mana” Rucavas pagastā.
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Šo apbalvojumu saņems arī Marita Horne par 2026. gadā sarīkotajiem izglītojošajiem un izklaidējošajiem kultūras un aktīvās atpūtas pasākumiem Pāvilostā un Sakas pagastā.
Goda raksts
Goda rakstu saņems astoņi cilvēki. Rita Vilpora apbalvota par darbu sabiedrības un saimnieciskajā jomā, aktīvu līdzdalību kopienas dzīvē un atbalstu līdzcilvēkiem. Inita Ate — par ieguldījumu Eiropas Savienības lauku attīstības programmas “Leader” ieviešanā Dienvidkurzemē un vietējo iedzīvotāju iedrošināšanu īstenot savas ieceres.
Dace Čivžele godināta par vairāk nekā 50 gadu darbu izglītībā Vaiņodes vidusskolā un ieguldījumu matemātikas skolotāju profesionālajā darbā. Aiga Zeltagrauda — par pilsonisko iniciatīvu un atbalstu Aizputes bērniem un jauniešiem, tostarp piesaistot ģimenes uzņēmuma līdzekļus kultūras un sporta iespējām.
Irina Ernstsone saņems apbalvojumu par mūža ieguldījumu Grobiņas bibliotēkas attīstībā un lasīšanas kultūras veicināšanā. Līga Strēle — par latviešu garīgā mantojuma saglabāšanu, kā arī par folkloras kopas “Traistēni” izveidi un attīstību 30 gadu garumā.
Raivis Kabiņeckis un Valters Pirktiņš apbalvoti par darbu vietējās kopienas saliedēšanā un otro vietu starptautiskajās makšķerēšanas sacensībās Ziemeļmaķedonijā, popularizējot Dienvidkurzemes un Vērgales vārdu.
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Atzinība
Atzinību saņems 15 cilvēki par darbu kultūrā, izglītībā, kopienu stiprināšanā un citās novadam nozīmīgās jomās. Mairīte Alfuse godināta par ilggadēju darbu Cīravas pagasta un tā iedzīvotāju labā, tostarp sociālajā un kultūras jomā. Agija Rozentāle — par brīvprātīgo darbu biedrībā “Radošā Vērgale”, veicinot nemateriālā kultūras mantojuma un radošo amatu prasmju saglabāšanu.
Inga Piterniece saņems atzinību par ilggadēju māksliniecisko darbību un vokālo ansambļu muzicēšanas kultūras veicināšanu. Andis, Jānis un Guntis Valdmaņi — par Retro spēkratu saieta tradīcijas uzturēšanu Cīravā un ieguldījumu pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē.
Gunita Riežniece apbalvota par darbu Vaiņodes Mūzikas skolā, koklētāju ansambļa “Stīga” izveidi un vietējās kopienas saliedēšanu, vadot Vaiņodes iedzīvotāju padomi. Gunta Jonauska — par ilggadēju darbu biedrībā “Bunkas mežābele” un projektu līdzekļu piesaisti pagasta sabiedriskās un kultūras dzīves dažādošanai.
Daiga Vītola godināta par profesionālu un radošu darbu ar bērniem un draudzīgu saziņu ar viņu ģimenēm. Edgars Kuplais — par vairāk nekā 25 gadus godprātīgi veiktiem skolēnu autobusa reisiem Vērgales pagastā.
Jons Kalējs saņems atzinību par sabiedrisko iniciatīvu Ploces ciemā, kluba ēkas atjaunošanu un Ploces kluba 90. gadskārtas svētku rīkošanu. Daiga Puļķe Fricsone apbalvota par veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu un kopienas saliedēšanu.
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Mārtiņš Trofimovs godināts par radošumu, vietējās kopienas atbalstīšanu un līdzdalību Vaiņodes pagasta dzīvē. Mārīte Ramša — par novadpētniecību un Embūtes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanu, kā arī ieguldījumu grāmatas “Ievērojami cilvēki Embūtes pagastā” izdošanā. Evija Pragulbicka saņems atzinību par amatniecības prasmēm un etnogrāfiskā mantojuma popularizēšanu, latviešu rokdarbu rakstus aiznesot līdz Japānai.
Pateicība
Pateicību saņems astoņi cilvēki. Ligita Gintere godināta par palīdzību Vērgales pagasta senioriem, nodrošinot transportu, bet Astrīda Reinfelde — par sociālo atbalstu sadzīves jautājumos un sirsnīgu komunikāciju.
Kristīne Einase saņems pateicību par konditorejas veikala un kafejnīcas “Kūku lāde” izveidi un attīstīšanu, kā arī atbalstu pašvaldības pasākumiem. Gražina Afanasjeva — par tautas dejas tradīciju kopšanu un dažādu paaudžu dejotāju iesaistīšanu Durbes un novada kultūras dzīvē.
Ieva Kovaļova godināta par Nīcas pagasta svētku rīkošanu un līdzdalību Nīcas un Otaņķu kultūras dzīvē. Rudīte Tiļļa — par Dienvidkurzemes dabas un kultūrainavas iemūžināšanu fotogrāfijās un personālizstādi “Latvijas četri gadalaiki”.
Dinja Feldmane saņems pateicību par Vaiņodes un Priekules skolu atjaunošanas projekta īstenošanu un Eiropas Savienības finansējuma piesaisti. Aiga Strēle — par jaundzimušajiem pašu rokām darinātām zeķītēm un sirsnīgu sveicienu jaunajām ģimenēm.
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Pretendentus apbalvojumiem varēja pieteikt līdz 30. septembrim. Iesniegumus izvērtēja pašvaldības Apbalvojumu vērtēšanas komisija, kurā darbojās domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji.
18. novembra svinīgajā pasākumā Priekules kultūras namā uzstāsies popgrupa “Pipari”, sieviešu koris “Priekule”, kā arī čelliste Madara ar pavadošo sastāvu.
“Mūsu novada vērtība ir ikviens cilvēks, bet valsts svētku laikā īpaši vēlamies godināt un pateikt paldies tiem, kuri dara vairāk, nekā prasa viņu tiešie darba pienākumi, tiem, kuri atrod laiku, ko brīvprātīgi veltīt tam, lai uzlabotu dzīvi citiem, kam rūp mūsu līdzcilvēki, mūsu novada dzīve un attīstība,” sacīja Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Andris Jankovskis. Viņš pateicās gan apbalvojumu laureātiem, gan cilvēkiem, kuri viņus izvirzījuši: “Tie, kas dara, tie paši visbiežāk sevi neizceļ priekšplānā.”