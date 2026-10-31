Tiek meklēts bezvēsts pazudušais Marks.
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Šodien 15:16
Aizbrauca uz Lietuvu un pazuda bez vēsts - tiek meklēts 21 gadu vecais Rasmuss
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē pazudušo 2005. gadā dzimušo Rasmusu Marku Ivanovu, kurš šā gada 28. oktobrī izbrauca uz Lietuvu no Bauskas ielas Rīgā, taču līdz šim brīdim nav atgriezies.
Pazīmes: augums 180-185 cm, gaiši mati ar garāku aizmugurējo daļu. Parasti ģērbjas melnā vai tumšā apģērbā, šņorzābakos, džemperī ar kapuci, zaļā cepurē. Valsts policija aicina aplūkot personas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 25496866 vai 112!
Tiek meklēts bezvēsts pazudušais Marks.