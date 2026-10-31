Ērgļu pagastā dīķī iebraucis un bojā gājis traktors
Naktī uz 30. oktobri ap pusnakti Madonas novada Ērgļu pagastā dīķī iebraucis traktors.
Pēc nelaimes no dīķa tika izcelts traktora vadītājs, kurš bija gājis bojā. Valsts policija par notikušo sākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu negadījuma apstākļus.
Piektdien kopumā Latvijā reģistrēti 132 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 11 cilvēki. Vakar seši cilvēki cietuši avārijās Latgalē, pa diviem - Vidzemē un Kurzemē, bet viens - Rīgas reģionā. Trīs no cietušajiem bija velosipēdisti, bet viens - gājējs.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 12 vadītājus, un visvairāk šādu pārkāpēju noķerts Rīgas reģionā, kur aizturēts arī viens vadītājs, kurš bija lietojis narkotiskās vielas. Pieci aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 156 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 37 autovadītāji, Latgalē - 44, Vidzemē - 34, Kurzemē - 24, bet Zemgalē - 17 transporta līdzekļu vadītāji. Divi vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu. Kopumā policija vakar noformējusi 452 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.