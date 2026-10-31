Rokpelnis atklāj savus plānus pēc neievēlēšanas Saeimā
Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) politiķis un līdzšinējais Saeimas deputāts Harijs Rokpelnis atklājis, ka pēc neievēlēšanas 15. Saeimā plāno paņemt nelielu pauzi.
Politiķis skaidro, ka sākotnēji iecerējis pievērsties mājas darbiem un citiem iepriekš atliktiem pienākumiem, bet pēc tam meklēt jaunas profesionālās iespējas privātajā sfērā. Pēc politiķa teiktā, pašlaik konkrētu darba piedāvājumu viņam vēl neesot.
Komentējot turpmāko politisko darbību, Rokpelnis pauda pārliecību, ka Latvijas Zemnieku savienībai arī turpmāk ir vieta Latvijas politikā. Viņš uzsvēra, ka politiskais spēks tradicionāli iestājas par reģionu attīstību, vienmērīgu valsts izaugsmi un lauku iedzīvotāju interesēm. Tāpēc, pēc politiķa domām, viņa politiskā darbība ar vēlēšanu rezultātiem nebeidzas.
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas publicēto informāciju, 39 gadus vecais Rokpelnis 2026. gada Saeimas vēlēšanās kandidēja no ZZS Vidzemes vēlēšanu apgabala saraksta. Viņš ir Saeimas deputāts, Latvijas Zemnieku savienības valdes loceklis un ieguvis bakalaura grādu ekonomikā un uzņēmējdarbībā Rīgas Ekonomikas augstskolā. Jau ziņots, ka ZZS startēja 15. Saeimas vēlēšanās, taču neieguva nevienu mandātu.