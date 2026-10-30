EP deputāti aicina iestāties pret Krievijas atgriešanos starptautiskajā hokejā
Eiropas Parlamenta (EP) deputāti no sešām politiskajām grupām piektdien kopīgā vēstulē aicinājuši Eiropas Savienības (ES) institūcijas, Starptautisko Hokeja federāciju (IIHF) un sacensību rīkotājvalstis izmantot visus pieejamos tiesiskos risinājumus, lai nepieļautu Krievijas atgriešanos starptautiskajā hokejā.
Vēstule, ko parakstījis 21 ES deputāts, tostarp septiņi deputāti no Latvijas, ir reakcija uz Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) lēmumu, ar kuru Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) likts nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskajos turnīros.
CAS lēmums attiecas uz nākamā gada pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
Vēstules autori šo CAS lēmumu vērtē kā kļūdainu un brīdina, ka tas paver ceļu Krievijas starptautiskai reabilitācijai, kamēr tā turpina agresijas karu pret Ukrainu.
"Krievija ir ieguvusi sev labvēlīgu spriedumu, un Kremlis katru atgūto privilēģiju izmantos kā kārtējo pierādījumu tam, ka pasaule - īpaši Rietumi - ir sākuši samierināties un sadzīvot ar Krievijas izvērsto agresijas karu. ES ir tiesiski un politiski instrumenti, lai nepieļautu Krievijas komandu atgriešanos starptautiskajā hokejā. To izmantošana ir politiskās gribas jautājums. Kur instrumentu trūkst, tie jāizveido," uzsver EP deputāts Rihards Kols, pēc kura iniciatīvas tapusi kopīgā vēstule.
Vēstulē Eiropas Komisija (EK) un ES augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa aicinātas virzīt mērķētu sankciju priekšlikumus pret Krievijas sporta jomas amatpersonām un organizācijām, kas atbalsta Krievijas agresiju vai tās propagandas aparātu un atbilst sankciju piemērošanas kritērijiem.
EP deputāti arī mudinājuši pārskatīt ES finansējumu un institucionālo atbalstu sporta organizācijām, kas veicina Krievijas atgriešanos starptautiskajā sportā, savukārt valstis, kas rīko sacensības, aicinātas izmantot likumā paredzētās iespējas vīzu izsniegšanas un ieceļošanas ierobežojumu jomā. Vēstulē atgādināts, ka tiesības piedalīties sacensībās pašas par sevi nedod tiesības ieceļot valstī.
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