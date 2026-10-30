Kulbergs vēl nerunā par ministru krēsliem, bet JV jau paužot neapmierinātību ar sarunu gaitu
Pirmā valdības veidošanas sarunu nedēļa noslēgusies bez skaidrības par topošās koalīcijas sastāvu un amatu sadalījumu, lai gan premjera amatam izvirzītais Andris Kulbergs (AS) un potenciālie partneri vairākos jautājumos panākuši konceptuālu vienprātību.
Pēc sarunām ar "Jauno vienotību" (JV), Nacionālo apvienību (NA) un "Progresīvajiem" valdības veidošanas procesā galvenais uzsvars pagaidām tiek likts uz vienošanos par nākamās valdības darba prioritātēm, nevis amatiem.
"Mēs viņiem piedāvājām sarakstu ar vairākiem sarežģītiem lēmumiem un būtībā saņēmām atbalstu gandrīz visiem priekšlikumiem," sacīja viens no AS līderiem Edvards Smiltēns.
Vienīgais jautājums, kurā "Jaunā vienotība" iebildusi, bija par valsts finansējumu politiskajām partijām.
"Šajā jautājumā mūsu redzējumi atšķiras. Mūsu ieskatā partijām solidaritātes ietvaros būtu jāsniedz savs ieguldījums sabiedrībai, tādēļ valsts finansējumu varētu nedaudz samazināt. Tas vienlaikus palīdzētu mazināt arī kopējos valsts izdevumus," teica Smiltēns.
Viņš uzsvēra, ka sarunās panākta izpratne par nepieciešamību sakārtot valsts finanses, pārskatīt valsts pārvaldes darbu un īstenot reformas.
"Sabiedrībai jāzina, ka jautājums par amatiem būs pats pēdējais, par ko lemsim. Pilnīgi nopietni. Pašlaik pat partneriem nav konkrētu vienošanos par ministru amatiem, jo arī mēs paši vēl neesam izrunājuši visus jautājumus," sacīja Smiltēns.
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Pēc viņa teiktā, nākamajai valdībai vispirms jāvienojas par sarežģītiem lēmumiem, kas būs nepieciešami valsts finanšu stabilizēšanai.
"Treknie gadi ir beigušies. Tāpēc steigšus vienoties par amatiem būtu bezjēdzīgi. Vispirms jāpanāk vienošanās par sarežģītiem un nepopulāriem lēmumiem, kas būs jāpieņem valstij. Tikai pēc tam varēs vienoties par amatpersonām, kuras būs spējīgas šos lēmumus īstenot, veikt reformas un uzņemties atbildību par to izpildi," sacīja politiķis.
Tikmēr JV publiski paudusi bažas par sarunu gaitu. Bijusī premjerministre un Saeimas deputāte Evika Siliņa (JV) iepriekš atzina, ka pašlaik esot grūti saprast, kādā virzienā virzās valdības veidošanas process, turklāt partijai neesot sajūtas, ka tā pilnvērtīgi piedalās topošās koalīcijas veidošanā.
Paralēli valdības sarunām notiek arī konsultācijas par 15. Saeimas Prezidija sastāvu. Saeimas priekšsēdētāja amatam tiek virzīts Smiltēns, bet vietas Prezidijā varētu ieņemt arī Raimonds Vējonis (AS), Linda Liepiņa (LPV), Ināra Mūrniece (NA) un Antoņina Ņenaševa ("Progresīvie"). JV vieta Saeimas Prezidijā pagaidām netiek plānota.
Nākamās valdības veidošanas sarunas paredzēts turpināt nākamnedēļ, kad Kulbergs tiksies arī ar partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) pārstāvjiem.