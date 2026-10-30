Kulbergs Dombrovskim jautā, kā Latvijai turpināt “Rail Baltica” bez garantēta ES finansējuma
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) šodien Rīgā neoficiālā tikšanās reizē ar Eiropas Savienības (ES) ekonomikas un produktivitātes, īstenošanas un vienkāršošanas komisāru Valdi Dombrovski (JV) interesējies par Briseles viedokli dzelzceļa projekta "Rail Baltica" jautājumā, pastāstīja premjera komunikācijas padomniece Elīna Šverna.
Viņa sacīja, ka oficiāla amatpersonu tikšanās paredzēta pēc jaunās valdības apstiprināšanas.
Sarunas laikā tika pārrunāts nākamais ES daudzgadu budžets, dzelzceļa projekta "Rail Baltica" turpmākā virzība, atbalsts Ukrainai, kā arī Latvijas finansiālās iespējas un ES atbalsts stratēģiski nozīmīgiem projektiem.
Pēc Švernas teiktā, premjeram īpaši būtiski bija saprast, kā panākt skaidru Briseles redzējumu par "Rail Baltica" turpmāko finansēšanu un kā Latvijas noteiktās drošības prioritātes pārvērst reālā ES finansiālajā atbalstā.
Pēc Kulberga teiktā galvenais jautājums esot bijis, "kā Latvijai turpināt "Rail Baltica" projekta īstenošanu situācijā, kad no Briseles joprojām nav saņemts skaidri definēts un ilgtermiņā garantēts finansiālais atbalsts".
Viņš uzskata, ka Latvijas aizņemšanās iespējas nav bezgalīgas - "nevaram uzņemties arvien lielāku parādu slogu, vienlaikus finansējot Eiropas ārējās robežas drošības stiprināšanu un "Rail Baltica" projektu".
Savukārt Dombrovskis informēja arī par ES fiskālajiem noteikumiem, to paredzēto elastību aizsardzības investīcijām un ES rīcībā esošajiem instrumentiem enerģētikas krīzes pārvarēšanai. Kā uzsvēra Šverna, šī informācija ir īpaši būtiska, strādājot pie Latvijas 2027. gada valsts budžeta, lai pilnvērtīgi izmantotu ES piedāvātās iespējas.
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"Rail Baltica" projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot "Rail Baltica" pārrobežu savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas Centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot "Rail Baltica" un esošo dzelzceļa tīklu.
Tādējādi projekta pirmajā kārtā netiek iekļauts tā sauktais "Rīgas loks".
Tāpat vēstīts, ka "Rail Baltica" pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu sasniegt 14,3 miljardus eiro, no tiem Latvijā - 5,5 miljardus eiro, tomēr atbilstoši indeksācijai šī summa varētu sasniegt sešus miljardus eiro.
Kopējās projekta izmaksas atbilstoši izmaksu un ieguvumu analīzei Baltijā var sasniegt 23,8 miljardus eiro. Iepriekšējā izmaksu un ieguvumu analīzē 2017. gadā tika lēsts, ka projekts kopumā izmaksās 5,8 miljardus eiro.
"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.