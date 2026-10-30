Latvijas austrumu pierobežā trenēsies karavīri, robežsargi un policisti
No 2. līdz 10. novembrim Alūksnes, Balvu un Ludzas novados, tostarp Kārsavas apkārtnē, norisināsies Nacionālo bruņoto spēku militārās mācības, kuru laikā tiks pilnveidota vienību izvēršanās Latvijas austrumu pierobežā, pārbaudīti Baltijas aizsardzības līnijas elementi un stiprināta sadarbība ar Valsts robežsardzi un Valsts policiju.
Mācību laikā Nacionālie bruņotie spēki sadarbībā ar Valsts robežsardzi un Valsts policiju trenēs vienību izvēršanos un pārvietošanos pierobežas teritorijā, kā arī veiks valsts robežas un Baltijas aizsardzības līnijas elementu apsekošanu diennakts gaišajā un tumšajā laikā.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta iesaistīto institūciju savstarpējai koordinācijai, informācijas apmaiņai un kopīgai rīcībai, lai pilnveidotu spēju savlaicīgi un efektīvi reaģēt uz iespējamiem drošības apdraudējumiem Latvijas austrumu pierobežā.
Mācības ir daļa no Nacionālo bruņoto spēku regulārā apmācību procesa, kura mērķis ir uzturēt un paaugstināt vienību kaujas gatavību, pārbaudīt aizsardzības plānu praktisko īstenošanu un stiprināt Latvijas aizsardzības spējas.
Regulāra militārā apmācība un cieša sadarbība starp Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts robežsardzi un Valsts policiju ir būtiska visaptverošas valsts aizsardzības sastāvdaļa, nodrošinot koordinētu valsts institūciju rīcību dažādās drošības situācijās.
Iedzīvotāju ievērībai!
No 2. līdz 10. novembrim mācību laikā Alūksnes, Balvu un Ludzas novados, tostarp Kārsavas apkārtnē, būs novērojama karavīru un militārās tehnikas pārvietošanās.
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Mācību laikā Nacionālie bruņotie spēki sadarbībā ar Valsts robežsardzi un Valsts policiju trenēs vienību izvēršanos pierobežā, veiks Baltijas aizsardzības līnijas elementu apsekošanu un pilnveidos savstarpējo sadarbību, lai stiprinātu gatavību kopīgi reaģēt uz iespējamiem drošības apdraudējumiem.
Mācības ir plānotas un notiek regulārā militārās apmācības procesa ietvaros, stiprinot Latvijas aizsardzības spējas. Pateicamies iedzīvotājiem par atbalstu Latvijas aizsardzības stiprināšanā.