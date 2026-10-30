Ogres novadā pilnveidos Jauniešu gada balvu - paredzētas arī naudas prēmijas
Ogres novada pašvaldība izstrādājusi jaunus saistošos noteikumus “Ogres novada Jauniešu gada balva”, pilnveidojot kārtību, kādā novērtēt un godināt jauniešus, kuri ar savu iniciatīvu, sasniegumiem un aktīvu līdzdalību veicina Ogres novada attīstību. Balva paredzēta arī jauniešu komandām, skolēnu pašpārvaldēm, kā arī cilvēkiem, uzņēmumiem un organizācijām, kas palīdz jauniešiem īstenot idejas, attīstīt prasmes un sasniegt savus mērķus.
Ogres novada pašvaldības Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņš uzsver: “Ogres novadā ir daudz aktīvu, talantīgu un uzņēmīgu jauniešu, kuri organizē pasākumus, iesaistās brīvprātīgajā darbā, īsteno projektus, palīdz citiem un uzņemas atbildību par to, kas notiek viņu skolā, pagastā vai pilsētā. Ir svarīgi, lai šie jaunieši tiktu pamanīti un novērtēti, kā arī lai par viņu paveikto uzzinātu arī plašāka sabiedrība, tādējādi Jauniešu gada balva ir skaista ikgadēja tradīcija, kas iedvesmo arvien vairāk jauniešu būt aktīviem un iesaistīties sava novada dzīvē”.
Saskaņā ar jaunizstrādāto “Ogres novada Jauniešu gada balva” nolikumu, ir paredzētas sešas nominācijas, kas ļaus novērtēt dažādas jauniešu aktivitātes un ieguldījumu sabiedrībā, kā arī viena nominācija jauniešu atbalstītājiem:
- “Jauniešu enerģija pozitīviem rezultātiem” – jaunietim, kurš ar savu aizrautību, prasmēm un personīgo piemēru iedvesmojis citus un veicinājis pozitīvas pārmaiņas
- “Gada jauniešu iniciatīva” – jaunieša vai jauniešu grupas īstenotai idejai, projektam, pasākumam vai citai iniciatīvai, kas radījusi jaunas iespējas un devusi labumu jauniešiem vai vietējai sabiedrībai
- “Jauniešu komanda” – jauniešu grupai, klasei, kolektīvam, sporta komandai vai citai apvienībai, kas kopīgi īstenojusi nozīmīgas aktivitātes
- “Gada skolēnu pašpārvalde” – skolēnu pašpārvaldei, kas aktīvi pārstāvējusi skolēnu intereses, veicinājusi līdzdalību un uzlabojusi skolas ikdienu
- “Ogres novada Gada brīvprātīgais” – jaunietim, kurš gada laikā veicis visvairāk uzskaitītu un apliecinātu brīvprātīgā darba stundu, sniedzot ieguldījumu sabiedrībai nozīmīgās aktivitātēs
- Galvenā balva “Ogres novada Gada jaunietis” – to saņems jaunietis, kurš nominācijā “Jauniešu enerģija pozitīviem rezultātiem” būs ieguvis augstāko vērtēšanas komisijas punktu skaitu, apliecinot īpaši nozīmīgu ieguldījumu novada jauniešu un sabiedrības dzīvē.
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Kā informē Ogres novada pašvaldībā, līdz ar šīm nominācijām paredzēts arī īpašs apbalvojums “Jauniešu iespēju partneris” – personai, uzņēmumam, iestādei vai organizācijai, kas sniegusi atbalstu jauniešu idejām, palīdzējusi attīstīt prasmes un radījusi iespējas jauniešu izaugsmei.
Katrā no nominācijām tās laureāti saņems Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstu un simbolisku balvu. Savukārt galvenās balvas “Ogres novada Gada jaunietis” un nominācijas “Ogres novada Gada brīvprātīgais” ieguvēji papildus saņems 100 eiro naudas balvu pēc nodokļu nomaksas.
Saskaņā ar “Ogres novada Jauniešu gada balvas” nolikumu, jaunietis balvas piešķiršanas izpratnē ir persona vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Jauniešu nominācijās pretendentiem jābūt saistītiem ar Ogres novadu – tā var būt deklarētā dzīvesvieta, mācību vai darba vieta, sabiedriskās aktivitātes vai cita būtiska darbība novada teritorijā.
Balvai pretendentus varēs pieteikt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Tas nozīmē, ka aktīvu jaunieti, jauniešu komandu vai atbalstītāju varēs izvirzīt ne tikai izglītības iestādes un organizācijas, bet arī citi cilvēki, kuri vēlas izcelt kādu nozīmīgu veikumu.
Pieteikšanās tiks izsludināta pašvaldības tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv un sociālajos tīklos. Pieteikumus varēs iesniegt viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas - elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē, klātienē Ogres novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros vai pa pastu.
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Lai nodrošinātu pārdomātu un objektīvu pretendentu izvērtēšanu, tiks izveidota piecu cilvēku vērtēšanas komisija, kurā būs vismaz divi jauniešu pārstāvji, un tā vērtēs pretendentu sasniegumus, iniciatīvu, ieguldījumu sabiedrībā, spēju iesaistīt un iedvesmot citus, kā arī īstenoto aktivitāšu rezultātus. Savukārt nominācijā “Ogres novada Gada brīvprātīgais” noteicošais būs uzskaitīto un apliecināto brīvprātīgā darba stundu skaits.
Balvas ieguvēji tiks paziņoti svinīgajā “Ogres novada Jauniešu gada balvas” pasniegšanas pasākumā, kas paredzēts reizi gadā.