Atjaunota koncertzāles “Latvija” un teātra nama “Jūras vārti” mājas lapu darbība
Atjaunota koncertzāles “Latvija” un teātra nama “Jūras vārti” mājas lapu darbība, kas pirms nedēļas tika apturēta iespējamo kiberdrošības risku dēļ.
PHP programmēšanas valodā globālā līmenī atklāto drošības ievainojamību dēļ pagājušajā nedēļā tika apturēta daudzu internetvietņu darbība, tajā skaitā arī koncertzāles “Latvija” māja lapa koncertzalelatvija.lv un teātra nama “Jūras vārti” māja lapa jurasvarti.lv.
Šobrīd abas mājas lapas atkal ir pieejamas un tajās atrodamas ziņas par gaidāmajiem pasākumiem un cita noderīga informācija. Visa aktuālā informācija par gaidāmajiem un jaunajiem pasākumiem pieejama arī koncertzāles un teātra nama sociālo mediju lapās.
Jauns.lv jau vēstīja, ka PHP programmēšanas valodā globālā līmenī atklāto kritisko drošības ievainojamību dēļ 21. oktobrī tika ierobežota piekļuve virknei valsts iestāžu interneta mājaslapu. Nekavējoties pārbaudīt savas sistēmas un uzstādīt pieejamos drošības atjauninājumus tika aicināti arī citi uzņēmumi un iestādes.
PHP izstrādātāji publicējuši ieteikumus ievainojamību ietekmes mazināšanai neatbalstītās programmatūras versijās, tomēr šie pasākumi tikai daļēji ierobežo iespējamos uzbrukumu veidus un neaizstāj drošības atjauninājumus. Tāpēc sistēmām, kuras nav iespējams atjaunināt uz drošu PHP versiju, jāierobežo piekļuve no interneta, nepieļaujot to publisku pieejamību līdz drošības risku novēršanai.