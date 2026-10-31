No 1. novembra Siguldas novadā mainīs autobusu kustības sarakstus un ieviesīs jaunu vakara reisu
No 1. novembra Siguldas novadā stāsies spēkā izmaiņas atsevišķos SIA “VTU Valmiera” nodrošināto reģionālās nozīmes autobusu maršrutu kustības sarakstos. Autotransporta direkcija izmaiņas sagatavojusi, ņemot vērā pašvaldību, plānošanas reģionu, skolu un pasažieru ierosinājumus. Izmaiņu mērķis ir pielāgot autobusu kustības sarakstus reālajam braukšanas laikam un pasažieru vajadzībām, kā arī iekļaut tajos jaunas pieturas.
Mainīti autobusu atiešanas laiki:
- maršrutā “Sigulda–Kaķīškalns–Institūts–Sigulda” reiss, kas darba dienās atiet plkst. 7.15, turpmāk aties plkst. 7.10, nemainot pienākšanas laiku galapunktā. Savukārt reiss, kas darba dienās un sestdienās atiet plkst. 13.00, turpmāk aties plkst. 13.25;
- maršrutā “Sigulda–Jūdaži–More–Eglaine” reiss, kas mācību laikā darba dienās atiet plkst. 5.40, turpmāk aties plkst. 5.50. No šī reisa kustības saraksta tiks izslēgtas pieturas “Akenstaka” un “Plinkas”. Savukārt reisā, kas mācību laikā darba dienās atiet no Siguldas autoostas plkst. 15.25, no kustības saraksta tiks izslēgta pietura “Plinkas”;
- maršrutā “Rīga–Ropaži–Allaži–Sigulda” reiss, kas darba dienās no Rīgas starptautiskās autoostas atiet plkst. 15.45, turpmāk aties plkst. 17.10.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, pēc Siguldas novada pašvaldības lūguma tiks ieviests jauns vakara reiss. Darba dienās autobuss no Siguldas autoostas aties plkst. 18.30, dosies līdz Raganai un pēc tam atgriezīsies Siguldā. Tā kā šajā maršrutu tīkla daļā ir sasniegts maksimāli pieļaujamais kopējais nobraukums, jaunā reisa nodrošināšanai ir pārskatīti mazāk izmantotie reisi, paredzot šādas izmaiņas:
- tiks slēgts maršruts “Sigulda–Saltavots–Pelītes–Sigulda” (divi reisi plkst. 7.15 un 15.30) zemā pasažieru pieprasījuma dēļ. To vietā darba dienās mācību laikā varēs izmantot maršruta “Siguldas–Institūts–Jūdaži” reisus, kas no Siguldas autoostas atiet plkst. 6.55 un 15.20. Tie turpmāk apkalpos arī pieturas “Pelītes”, “Saltavots”, “Ancīši”, “Pagrieziens uz Allažiem” un “Sigulda”. No kustības saraksta tiks izslēgta pietura “Institūta iela”;
- tiks slēgts maršruts “Stīveri skola–Stīveri” (viens reiss plkst. 7.35) zemā pasažieru pieprasījuma dēļ;
- atsevišķos maršrutu “Sigulda–Nurmiži” un “Sigulda–Jūdaži–More–Eglaine” reisos autobusi vairs neiebrauks pieturās, kurās nav pasažieru pieprasījuma un ir pieejamas alternatīvas. Maršruta “Sigulda–Nurmiži” reisā, kas sestdienās no Siguldas autoostas atiet plkst. 15.30, no kustības saraksta tiks izslēgtas pieturas “Ģimnāzija”, “Barona iela” un “1. pamatskola”.
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Tiks pārtraukta arī sezonālo reisu izpilde maršrutā “Sigulda–Turaida” plkst. 18.00 un maršrutā “Turaida–Sigulda” plkst. 18.15.
No 1. novembra autobusu kustības sarakstos tiks iekļautas vairākas jaunas pieturas:
- “Baltais flīģelis” – maršrutā “Sigulda–Kaķīškalns–Institūts–Sigulda”;
- “Bērnudārzs” – maršrutā “Limbaži–Lēdurga–Sigulda”.
Pēc Siguldas novada pašvaldības lūguma no 1. novembra pietura “Druviņas” tiks pārdēvēta par “Stemberģi”, jo jaunais nosaukums precīzāk atbilst tās atrašanās vietai.